Hesabınızı kalıcı olarak silmek için:

1-Tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan simgesine tıklayın.

2-Ayarlar'a ve ardından sol sütundaki Facebook Bilgilerin'e tıklayın.

3-Dondurma ve Silme'ye tıklayın.

4-Hesabı Sil'i seçin ve ardından Hesabı Silme İşlemine Devam Et'e tıklayın.

5-Şifrenizi girin, Devam'a ve ardından Hesabı Sil'e tıklayın.

Hesabınız kalıcı olarak silindiğinde, profilinizi sizden başka kimse göremez. Hesabınızı yeniden etkinleştiremez veya eklediğiniz hiçbir şeyi geri getiremezsiniz. Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler hesabınızı silmenizin ardından görünmeye devam edebilir. Silme işlemi, talebinizi gönderdikten 14 gün sonra başlar. Bu süre boyunca hesabınız dondurulmuş olur ve hesabınızın silinmesini iptal edebilirsiniz.

Facebook Hesap Silme İşlemi Nasıl İptal Edilir?

Hesabınızı sildikten sonraki 30 gün içerisinde Facebook hesabınıza giriş yapın.

Silme İşlemini İptal Et'e tıklayın. İşleminiz iptal olacaktır.

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