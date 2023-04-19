Hesabınızı dondurmak için, tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan Hesap Ayarları'na tıklayın. Ayarlar'ı seçin. Sol sütunda Genel'e tıklayın.

Hesabını yönet'i seçin ve ekranda aşağı inip Hesabını dondur'a tıklayın.

Hesabınızı dondurduğunuzda:

1-Profilinizi sizden başka kimse göremez.

2-Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler görünmeye devam edebilir.

3-Arkadaşlarınız arkadaş listelerinde adınızı görmeye devam edebilir. Bunu arkadaşlarınız sadece arkadaş listelerinden görebilir

4-Grup yöneticileri adınızla birlikte gönderilerinizi ve yorumlarınızı görmeye devam edebilir.

5-Facebook hesabınızı dondursanız bile Messenger hesabınız aktif kalacaktır. Yeniden etkinleştirme işlemini tamamlamak için giriş yaparken kullandığınız e-posta veya cep telefonu numarasına erişiminizin olması gerektiğini unutmayın.

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