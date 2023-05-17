Formula 1'de bu hafta sezonun 6. yarışı olan Emilia Romagna Grand Prix'si düzenlenecekti fakat bölgedeki kötü hava koşulları ve aşırı yağış nedeniyle yarış iptal edildi. Formula 1'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, FIA Başkanı, ilgili Bakanlar, İtalya Otomobil Kulübü Başkanı, Belediye Başkanı ve organizatörler arasında yapılan görüşmelerin ardından yarışın yapılmamasına karar verildiği duyuruldu. Formula 1 yönetimi, sel felaketi nedeniyle 2023 Emilia Romagna GP'sinin iptal edildiğini açıkladı. Mayıs ayı boyunca bölgeyi etkisi altına alan hava koşulları nedeniyle en az iki kişi hayatını kaybetti.

İtalyan hükümeti de erteleme istedi!

İtalyan hükümeti, sel felaketinin ciddiyetini arttırmasının ardından Emilia Romagna GP'sinin ertelenmesini talep etmişti.