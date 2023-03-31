F1 CEO'su Stefano Domenicali'nin Plana İlişkin Açıklamaları: Takım Patronlarından Büyük Destek

Domenicali, planı son F1 Komisyonu toplantısında takımlara aktardı ve takım patronlarından olumlu geri dönüşler aldı.

Daha sonra, fikir sportif direktörlerin katıldığı ve kuralların FIA ile birlikte detaylı şekilde ele alındığı Sportif Danışma Komitesi'nin en son toplantısında takımlara sunuldu.

Sportif Direktörler Güncelleme İstiyor: Sprint Yarışı Planı Henüz Kesinleşmedi

Görünüşe göre sportif direktörler, sprint yarışı planı hakkında daha fazla güncelleme yapılması için zaman talep ettiler. Bu konu, Avustralya GP hafta sonu boyunca FIA içinde tartışıldı ancak henüz nihai bir karar verilmedi.

Planlardan biri, Cuma günkü 1. antrenman seansından sonra sprint yarışının sıralama turlarının yapılması ve pazar günkü ana yarışın gridinin buna göre belirlenmesi. Diğer bir alternatif plan ise, Cumartesi günkü sprint yarışının sıralama turlarının Cuma günü, ana yarışın sıralama turlarının ise Cumartesi günü yapılması.

Ancak, mevcut kuralların birçok kez revize edilmesi nedeniyle bu planlarda birçok zorlukla karşılaşılması muhtemel. Örneğin, kapalı park kuralı ve lastik tahsisinin nasıl ele alınacağı gibi konular ele alınması gerekiyor.

Bununla birlikte, lastik üreticisi Pirelli, Bakü yarışı için lastikleri üretti ve sevkiyatını gerçekleştirdi, bu nedenle lastiklerin kullanımıyla ilgili bir değişiklik olması durumunda, bunun ciddi sonuçları olabilir.