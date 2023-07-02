F1 Avusturya GP 2023 saat kaçta? Formula 1 Avusturya GP canlı izle S Sport Plus F1 Şifresiz Formula 1'de sezonun 17. yarışı olan Avusturya GP bugün koşuluyor. Formula 1 Avusturya GP şifresiz izle Formula 1 Avusturya Grand Prix nereden izlenir? Avusturya GP idman tv f1 izle Formula 1 izle canlı, Formula 1 canlı yayın, Formula yarışı izle, Formula 1 Canlı izle S Sport 2, Formula 1 canlı izle idman tv, f1 Avusturya GP sıralama turları izle, Formula 1 Hangi Kanalda Saat Kaçta? f1 2021 Avusturya GP sıralama turları, f1 canlı izle idman tv 2021. F1 Avusturya saat kaçta, F1 Avusturya ne zaman, F1 Avusturya hangi kanalda?

Formula 1 Avusturya GP canlı izle

Formula 1 Avusturya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? F1 yarışı bugün saat kaçta başlıyor? Acaba F1 Avusturya GP 2023 saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1'de yarış öncesinde nefesler tutuldu. Dün neler oldu, kısaca anlatalım:

F1 Avusturya GP 2023 elemelerinde Verstappen pole pozisyonunu aldı. Max Verstappen, Charles Leclerc ve Carlos Sainz'in önünde pole pozisyonunu aldı. 1:04.391 ile en iyi zamanı, Leclerc'in 0.048 ve ardından Sainz'in 0.142 önünde olmak için yeterince iyiydi. Lando Norris, Sainz'i takip ederken Lewis Hamilton da beşinci tamamladı.

Lance Stroll sıralama turlarında Fernando Alonso'yu geride bırakırken, Alex Albon Q3'te bir kez daha göründü ve 10. sırada yer aldı. Sergio Perez, Q2'nin son anlarında tur süresini sıfırladıktan sonra üst üste dördüncü kez Q3'e gidemedi.

FORMULA 1 Avusturya NE ZAMAN Saat Kaçta?

Formula 1'de merakla beklenen Avusturya Grand Prix'si 2 Temmuz 2023 Pazar günü saat 16.00’de başlayacak.

FORMULA 1 Avusturya GP HANGİ KANALDA?

Yarış severler Formula 1 Avusturya GP’sini S Sport 2 ekranlarından canlı olarak izleyecek... Turkcell’in TV+ platformunda Herkes için TV+, Full TV+ Paketi, Evde TV+ Aile Paketi, Evde TV+ Ekstra Paketi paketlerinden bir tanesine sahip olan aboneler S Sport kanalını izleyebiliyor. Ayrıca D-Smart GO, Tivibu Go, Vodafone TV, BluTV aboneleri S Sport kanallarını izleyebiliyorlar.

Formula 1 Avusturya GP Sıralama Turları

Formula 1 Avusturya GP'de Cumartesi turlarında en iyi 10 derece şöyle sıralandı:

1. Max Verstappen

2. Charles Leclerc

3. Carlos Sainz

4. Lando Norris

5. Lewis Hamilton

6. Lance Stroll

7. Fernando Alonso

8. Nico Hulkenberg

9. Pierre Gasly

10. Alexander Albon

F1 Pilotlar Sıralaması

1. Max Verstappen (Hollanda): 203 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 133 puan

3. Fernando Alonso (İspanya): 121 puan

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 102 puan

5. Carlos Sainz (İspanya): 74 puan

F1 Takımlar Sıralaması

1. Red Bull 336

2. Mercedes: 168

3. Aston Martin: 163

4. Ferrari: 128

5. Alpine: 46

Kaynak: HABER MERKEZİ