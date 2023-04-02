Yarışa ilk sıradan başlayan Verstappen, ilk turda iki Mercedes pilotuna geçilmesine ve dezavantajlı konuma düşmesine rağmen yarış içerisinde yükselerek yeniden liderlik pozisyonunu elde etti. Verstappen için ilk turlar pek rahat geçmese de ve kırmızı bayraklar nedeniyle yarışta 3 defa gridden start olsa da, Hollandalı pilot bir şekilde yarışı ilk sırada tamamlayarak kazanmayı başardı.

Verstappen 58 turluk yarışta damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezon 2. kariyerinin ise 37. Formula 1 galibiyetini kazanmış oldu.

Lewis Hamilton, bir ara yarışı lider olarak götürse de Verstappen'in hızına ayak uyduramadı ve ikinci olarak bu sezonki ilk podyum sonucunu aldı.

Sıra # Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara km/s Pitler Yarış dışı Puan
1 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 58 - 3 25
2 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 58 0.179 0.179 0.179 3 18
3 14 Spain Fernando Alonso Aston Martin Mercedes 58 0.769 0.769 0.590 3 15
4 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 58 3.082 3.082 2.313 3 12
5 11 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 58 3.320 3.320 0.238 5 11
6 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 58 3.701 3.701 0.381 3 8
7 27 Germany Nico Hulkenberg Haas Ferrari 58 4.939 4.939 1.238 3 6
8 81 Australia Oscar Piastri McLaren Mercedes 58 5.382 5.382 0.443 4 4
9 24 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 58 5.713 5.713 0.331 5 2
10 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 58 6.052 6.052 0.339 4 1
11 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 58 6.513 6.513 0.461 6
12 55 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 58 6.594 6.594 0.081 4
13 dnf 10 France Pierre Gasly Alpine Renault 56 2 Çarpışma
14 dnf 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 56 3 Çarpışma
15 dnf 21 Netherlands Nyck deVries AlphaTauri Red Bull 56 4 Çarpışma
16 dnf 2 United States Logan Sargeant Williams Mercedes 56 6 Çarpışma
17 dnf 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 52 2 Lastik
18 dnf 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 17 2 Güç ünitesi
19 dnf 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 6 Spin
20 dnf 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 0

Çarpışma