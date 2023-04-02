Yarışa ilk sıradan başlayan Verstappen, ilk turda iki Mercedes pilotuna geçilmesine ve dezavantajlı konuma düşmesine rağmen yarış içerisinde yükselerek yeniden liderlik pozisyonunu elde etti. Verstappen için ilk turlar pek rahat geçmese de ve kırmızı bayraklar nedeniyle yarışta 3 defa gridden start olsa da, Hollandalı pilot bir şekilde yarışı ilk sırada tamamlayarak kazanmayı başardı.
Verstappen 58 turluk yarışta damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezon 2. kariyerinin ise 37. Formula 1 galibiyetini kazanmış oldu.
Lewis Hamilton, bir ara yarışı lider olarak götürse de Verstappen'in hızına ayak uyduramadı ve ikinci olarak bu sezonki ilk podyum sonucunu aldı.
|Sıra
|#
|Sürücü
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|Pitler
|Yarış dışı
|Puan
|1
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|Red Bull
|58
|-
|3
|25
|2
|44
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|58
|0.179
|0.179
|0.179
|3
|18
|3
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|Mercedes
|58
|0.769
|0.769
|0.590
|3
|15
|4
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|58
|3.082
|3.082
|2.313
|3
|12
|5
|11
|Sergio Perez
|Red Bull
|Red Bull
|58
|3.320
|3.320
|0.238
|5
|11
|6
|4
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|58
|3.701
|3.701
|0.381
|3
|8
|7
|27
|Nico Hulkenberg
|Haas
|Ferrari
|58
|4.939
|4.939
|1.238
|3
|6
|8
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|Mercedes
|58
|5.382
|5.382
|0.443
|4
|4
|9
|24
|Guan Yu Zhou
|Alfa Romeo
|Ferrari
|58
|5.713
|5.713
|0.331
|5
|2
|10
|22
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Red Bull
|58
|6.052
|6.052
|0.339
|4
|1
|11
|77
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|58
|6.513
|6.513
|0.461
|6
|12
|55
|Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|Ferrari
|58
|6.594
|6.594
|0.081
|4
|13
|dnf
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|Renault
|56
|2
|Çarpışma
|14
|dnf
|31
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|56
|3
|Çarpışma
|15
|dnf
|21
|Nyck deVries
|AlphaTauri
|Red Bull
|56
|4
|Çarpışma
|16
|dnf
|2
|Logan Sargeant
|Williams
|Mercedes
|56
|6
|Çarpışma
|17
|dnf
|20
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|52
|2
|Lastik
|18
|dnf
|63
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|17
|2
|Güç ünitesi
|19
|dnf
|23
|Alexander Albon
|Williams
|Mercedes
|6
|Spin
|20
|dnf
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|0
|
Çarpışma