F Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanabilir?
F sınıfı ehliyete sahip olan kişiler traktör kullanabilir. F sınıfı ehliyeti olanlar başka herhangi bir araç kullanamaz.
F Sınıfı Ehliyet Alma Yaşı Kaçtır?
F sınıfı ehliyet almak için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir.
F Sınıfı Ehliyet Alma Şartları Nelerdir?
-En az ilkokul mezunu olmak gerekir.
-Sürücü evrakı müddetsiz olarak geri alınmamış olmak gerekir.
-Ehliyet almaya engel olabilecek bir sağlık sorununun olmaması
- İstenen ehliyet sınavlarını gerekli şekilde tamamlanması
F Sınıfı Ehliyet almak için ise gerekli evraklar şunlardır:
-Kan grubunu gösteren kart gerekir.
- Adli sicil kaydınızın temiz olması gerekir.
-Nüfus cüzdanının fotokopisi gerekir.
- Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf gerekir.
-Eğitim durumunu gösteren belge gerekir.
-“Sürücü olur” isimli sağlık raporu gerekir.
YENİGÜN HABER MERKEZİ