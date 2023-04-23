Cities: Skylines II, Şehir Planlama Simülasyon Oyunlarına Yeni Bir Soluk Getiriyor

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F Sınıfı Ehliyet almak için ise gerekli evraklar şunlardır:

-Ehliyet almaya engel olabilecek bir sağlık sorununun olmaması

-Sürücü evrakı müddetsiz olarak geri alınmamış olmak gerekir.

-En az ilkokul mezunu olmak gerekir.

F sınıfı ehliyet almak için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir.

F Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanabilir? F sınıfı ehliyete sahip olan kişiler traktör kullanabilir. F sınıfı ehliyeti olanlar başka herhangi bir araç kullanamaz.