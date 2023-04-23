F Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanabilir?

F sınıfı ehliyete sahip olan kişiler traktör kullanabilir. F sınıfı ehliyeti olanlar başka herhangi bir araç kullanamaz.

F Sınıfı Ehliyet Alma Yaşı Kaçtır?

F sınıfı ehliyet almak için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir.

 F Sınıfı Ehliyet Alma Şartları Nelerdir?

-En az ilkokul mezunu olmak gerekir.

-Sürücü evrakı müddetsiz olarak geri alınmamış olmak gerekir.

-Ehliyet almaya engel olabilecek bir sağlık sorununun olmaması

- İstenen ehliyet sınavlarını gerekli şekilde tamamlanması

F Sınıfı Ehliyet almak için ise gerekli evraklar şunlardır:

-Kan grubunu gösteren kart gerekir.

- Adli sicil kaydınızın temiz olması gerekir.

-Nüfus cüzdanının fotokopisi gerekir.

- Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf gerekir.

Elektrikli araçlar hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? Elektrikli araçlar hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

-Eğitim durumunu gösteren belge gerekir.

-“Sürücü olur” isimli sağlık raporu gerekir.

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