29 Mart 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından, aslen Malatyalıdır. İlkokul ve lise eğitimlerini de İstanbul’da alan Ezgi Mola, küçük yaştan itibaren oyunculuğa meraklı olduğundan dolayı henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almaya başladı. Liseyi bitirdikten sonra da aynı sanat merkezinde eğitimlerine devam eden Mola, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni bölüm birinciliği ile bitirdi.
Henüz 17 yaşındayken, 2000 yılında Kartal Tibet’in yönetmenliğini yaptığı Karate Can dizisi ile ilk televizyon deneyimini elde etti. 4 Yıllık Müjdat Sanat Merkezi eğitimini bitirdikten sonra 2 yıl da Aydoğan Temel’den tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel’in önderliğindeki tiyatro topluluğunda da Çürük Elma oyunu ile ilk sahne deneyimini elde etti.
2005 yılının Kasım ayında BKM Mutfak’a katılan Ezgi Mola aynı yıl Hırsız Polis dizisinde saf bir kuaförü oynayarak geniş bir kitle tarafından tanındı ve sevildi. Ama asıl başarısını 2006 yılında Türkan Şoray ile oynadığı Hayatımın Kadınısın adlı filmle elde etti. Hem kendisini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı bulan, hem de kişisel olarak hayranı olduğu Türkan Şoray ile oynadığı bu filmde, 2007 yılında En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülünü kazandı.
Filmografisi
Televizyon
2000 Karate Can
2002 Unutma Beni
2003 Sultan Makamı
2004 Sevinçli Haller
2004 Görünmez Adam
2004 Hızlı Adımlar
2005-2006 Hırsız Polis
2007 Senden Başka
2008 Kolay Gelsin
2008 Sınıf
2008-2010 Canım Ailem
2010 Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan
2011 Bir Ömür Yetmez
2012 Yalan Dünya Konuk oyuncu – 17. bölüm
2012 Kötü Yol
2013-2015 Arkadaşım Hoşgeldin
2020 Jet Sosyete Konuk oyuncu
2020-2022 Masumlar Apartmanı Safiye Derenoğlu
İnternet
2022 Erşan Kuneri Alev Alev
Sinema
2005 Organize İşler
2006 Hayatımın Kadınısın
2006 Hokkabaz
2010 Ejder Kapanı
2010 Veda Latife Hanım
2011 Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi
2011 Dedemin İnsanları
2012 Pazarları Hiç Sevmem
2013 Celal ile Ceren Ceren
2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi
2013 Soğuk Boncuk
2013 Patron Mutlu Son İstiyor
2015 Kocan Kadar Konuş
2016 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
2017 Maide’nin Altın Günü
2018 Lady Winsley’i Kim Öldürdü?
2018 Kelebekler
2018 Aydede
2018 Kral Şakir: Oyun Zamanı
2019 Organize İşler Sazan Sarmalı
2021 Seni Buldum Ya! Seçkin
Tiyatro oyunları
1998-1999 Çürük Elma
2003 Adalet Pantolonun Kemeridir
2003 yalancı
2004 Karmakarışık
2004 Salak Oğlum
2005 Artiz Mektebi
2005 Sizinkiler
2007 Hisseli Harikalar Kumpanyası
2008-2009 Vur/Yağmala/Yeniden
2016 10 11 12
2019- Alice Müzikali
Reklamlar
2013 – Defacto
2013 – Patos
2015 – Boyner
2015 – İpana
2015 – Oriflame
2019 – Eti Browni
2019 – Avon
2020 – Ford
2021 – ING Bank
2021 – Selsil
2021 – Hepsiburada
2022 – ING
Ödüller
2006 39. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri / En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Hayatımın Kadınısın
2007 12. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri / En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Hayatımın Kadınısın
2010 İsmail Cem Televizyon Ödülleri / En İyi Komedi Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncu / Canım Ailem
2010 5. Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülü / En İyi Kadın Sinema Oyuncusu / Veda
2012 15. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali Genç Cadı Ödülü Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi
2016 23. İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri / En Başarılı Kadın Film Oyuncusu / Kocan Kadar Konuş
2016 2. Türkiye Gençlik Ödülleri / En İyi Kadın Sinema Filmi Oyuncusu / Kocan Kadar Konuş: Diriliş
8. Malatya Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Aydede Kazandı
2019 Inflow Awards En İyi Celebrity Influencer
2021 15. GSÜ En Ödülleri / En İyi Kadın Tiyatro Sanatçısı Alice Müzikali
2021 3. Medipol İnsan Kaynakları Ödülleri / Yılın En İyi Oyuncusu / Masumlar Apartmanı
2021 25. Altın Objektif Ödülleri / Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
2021 9. Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri / En İyi TV Kadın Oyuncu
2021 47. Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Kadın Oyuncu
48. Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu / Erşan Kuneri