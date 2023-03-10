29 Mart 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından, aslen Malatyalıdır. İlkokul ve lise eğitimlerini de İstanbul’da alan Ezgi Mola, küçük yaştan itibaren oyunculuğa meraklı olduğundan dolayı henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almaya başladı. Liseyi bitirdikten sonra da aynı sanat merkezinde eğitimlerine devam eden Mola, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni bölüm birinciliği ile bitirdi.

Henüz 17 yaşındayken, 2000 yılında Kartal Tibet’in yönetmenliğini yaptığı Karate Can dizisi ile ilk televizyon deneyimini elde etti. 4 Yıllık Müjdat Sanat Merkezi eğitimini bitirdikten sonra 2 yıl da Aydoğan Temel’den tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel’in önderliğindeki tiyatro topluluğunda da Çürük Elma oyunu ile ilk sahne deneyimini elde etti.

2005 yılının Kasım ayında BKM Mutfak’a katılan Ezgi Mola aynı yıl Hırsız Polis dizisinde saf bir kuaförü oynayarak geniş bir kitle tarafından tanındı ve sevildi. Ama asıl başarısını 2006 yılında Türkan Şoray ile oynadığı Hayatımın Kadınısın adlı filmle elde etti. Hem kendisini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı bulan, hem de kişisel olarak hayranı olduğu Türkan Şoray ile oynadığı bu filmde, 2007 yılında En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülünü kazandı.

Filmografisi

Televizyon

2000 Karate Can

2002 Unutma Beni

2003 Sultan Makamı

2004 Sevinçli Haller

2004 Görünmez Adam

2004 Hızlı Adımlar

2005-2006 Hırsız Polis

2007 Senden Başka

2008 Kolay Gelsin

2008 Sınıf

2008-2010 Canım Ailem

2010 Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan

2011 Bir Ömür Yetmez

2012 Yalan Dünya Konuk oyuncu – 17. bölüm

2012 Kötü Yol

2013-2015 Arkadaşım Hoşgeldin

2020 Jet Sosyete Konuk oyuncu

2020-2022 Masumlar Apartmanı Safiye Derenoğlu

İnternet

2022 Erşan Kuneri Alev Alev

Sinema

2005 Organize İşler

2006 Hayatımın Kadınısın

2006 Hokkabaz

2010 Ejder Kapanı

2010 Veda Latife Hanım

2011 Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi

2011 Dedemin İnsanları

2012 Pazarları Hiç Sevmem

2013 Celal ile Ceren Ceren

2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi

2013 Soğuk Boncuk

2013 Patron Mutlu Son İstiyor

2015 Kocan Kadar Konuş

2016 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

2017 Maide’nin Altın Günü

2018 Lady Winsley’i Kim Öldürdü?

2018 Kelebekler

2018 Aydede

2018 Kral Şakir: Oyun Zamanı

2019 Organize İşler Sazan Sarmalı

2021 Seni Buldum Ya! Seçkin

Tiyatro oyunları

1998-1999 Çürük Elma

2003 Adalet Pantolonun Kemeridir

2003 yalancı

2004 Karmakarışık

2004 Salak Oğlum

2005 Artiz Mektebi

2005 Sizinkiler

2007 Hisseli Harikalar Kumpanyası

2008-2009 Vur/Yağmala/Yeniden

2016 10 11 12

2019- Alice Müzikali

Reklamlar

2013 – Defacto

2013 – Patos

2015 – Boyner

2015 – İpana

2015 – Oriflame

2019 – Eti Browni

2019 – Avon

2020 – Ford

2021 – ING Bank

2021 – Selsil

2021 – Hepsiburada

2022 – ING

Ödüller

2006 39. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri / En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Hayatımın Kadınısın

2007 12. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri / En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Hayatımın Kadınısın

2010 İsmail Cem Televizyon Ödülleri / En İyi Komedi Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncu / Canım Ailem

2010 5. Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülü / En İyi Kadın Sinema Oyuncusu / Veda

2012 15. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali Genç Cadı Ödülü Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi

2016 23. İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri / En Başarılı Kadın Film Oyuncusu / Kocan Kadar Konuş

2016 2. Türkiye Gençlik Ödülleri / En İyi Kadın Sinema Filmi Oyuncusu / Kocan Kadar Konuş: Diriliş

8. Malatya Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Aydede Kazandı

2019 Inflow Awards En İyi Celebrity Influencer

2021 15. GSÜ En Ödülleri / En İyi Kadın Tiyatro Sanatçısı Alice Müzikali

2021 3. Medipol İnsan Kaynakları Ödülleri / Yılın En İyi Oyuncusu / Masumlar Apartmanı

2021 25. Altın Objektif Ödülleri / Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

2021 9. Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri / En İyi TV Kadın Oyuncu

2021 47. Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Kadın Oyuncu

48. Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu / Erşan Kuneri

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