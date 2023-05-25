Ezgi Mola, 4 yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakalı ile 8 Mayıs'ta ani bir şekilde evlendiler. Aile arasında yapılan sade nikah töreninde Ezgi Mola'nın nikâh şahitliğini Enis Arıkan eşi Mustafa Aksakallı'nın nikah şahitliğini ise Sinan Engin yapmıştı.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakıllı'nın ani evliliğinin arkasında bebek iddiaları ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz gün magazin muhabirlerinden gelen soruları yanıtlayan Mola, bebek sorusuna, evet hamileyim dedi. Yakın çevresi ve ailesi dışında kimsenin bilmediğini söyleyen Mola, heyecanlı olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından gelen tebrik mesajlarına hikayesinde teşekkür eden Mola, hayranları tarafından yüzüne hamilelik güzelliği gelmiş yorumları bulunuldu.

AİLE ARASINDA SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER

40 yaşındaki Ezgi Mola 4 yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile geçtiğimiz haftalarada apar topar nikah masasına oturmuştu.

Beşiktaş'ta lüks bir otelde gerçekleşen ve aile arasında yapılan sade nikah töreninde Ezgi Mola'nın şahitliğini yakın arakadaşı Enis Arıkan, eşi Mustafa Aksallı'nın ise Sinan Engin yaptı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi