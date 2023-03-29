20 yıldır gerçekleşen Türkiye'nin ilk ve tek büyük beden manken yarışması "XL Model" için başvurular başladı.

Tüm kadınlar 36 beden olmak zorunda değil diyerek ezberleri bozan XL Model yarışması 2023 büyük finali için yeni modellerini arıyor. Banu Noyan Event organizasyonuyla yapılacak olan yarışmada 17-27 yaş aralığında 40-46 beden yarışmacılar podyumda boy gösterecek.

Katılımcılar yarışmaya başvurularını birer adet boy ve portre fotoğrafıyla iletişim bilgilerini en geç 30 Nisan Pazar gününe kadar [email protected] adresinden yapacak. (YHM)