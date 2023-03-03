Çağatay Akman’ın “Gece Gölgenin Rahatına Bak”, Zehra’nın “Cennetten Çiçek”, Reynmen’in “Leila”, “Biziz”, “Voyovoy”, Ece Ronay’ın “Karpuz” şarkılarında imzası bulunan besteci ve rap’çi Eza (Koray Albayrak), kendi seslendirdiği eserleriyle de listeleri sallamaya devam ediyor. “Çukur” dizisi için İkikardesh’le seslendirdiği “Çukur” şarkısıyla zirveye yerleşen Eza, şimdilerde yeni single’ının heyecanını yaşıyor.



3 MART’TA DİJİTAL PLATFORMLARDA



Son olarak 2022’nin aralık ayında “İlk Annem Dedi” şarkısını yayınlayan Eza, büyük beğeni toplayan o single’ın ardından yeniden stüdyoya girdi.



25 yaşındaki genç yıldız, bu kez söz ve müziği EZA’ya Aranjesi Efecan ve Esad Fidan’a ait “Bin Defa” şarkısını seslendirdi.



“Bin Defa”, 3 Mart Perşembe günü Mahzen Media ve Platform in the Sky iş birliğiyle dijital platformlarda yayınlandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi