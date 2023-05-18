T.C.

İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/483 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/483 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri :İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 61 ada 19 parselde kayıtlı,yüzölçümü 541,85 m2 olan, arsa pay/payda 7000000/238414000,zemin kat (10) b.b. no.lu daire nitelikli taşınmazın tamamıdır. Daire (2+1 tipinde); antre, salon, mutfak, iki yatak odası, banyo tuvalet, ayrı tuvalet ve iki balkondan ibaret olduğu tespit edilmiştir. Giriş kapısı çelik kapı, pencereler pvc'dir. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Onaylı mimari projesine göre daire balkon dahil net 68,30 m2 kullanım alanına sahiptir. Adres: Yeşilpınar Mahallesi, Şehit Metin Kaya Sokak No: 70 K: Zemin D: 10 Eyüp / İSTANBUL

İmar Durumu :Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi, 61 ada 19 parselin, 19.03.2005 t.t.'li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda H=12.50 Taks=0,38 yapılanmalı Konut Alanında kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.240.000,00 TLKDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: İskan Belgesinde 10.21.24 Bağımsız Bölümlerin Muaf Tutularak (kat mülkiyetine Dönüştürülmemesi) Diğer Bağımsız Bölümmlerin Kat Mülkiyetlerinin Yapılması Konusunda ) Tarih:04/07/2022 ve Yevmiye 22602. 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır (30/05/2016 T. Ve 11502 Y.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2023 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 11:10

08/03/2023

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.