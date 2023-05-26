Eyüpsultan’da seyir halindeyken dorsesi açılan kamyonun üst geçide çarpması sonucu, dorse kamyondan ayrıldı.

Eyüpsultan-Kemerburgaz Yolu Hasdal Kışlası mevkisinde seyreden 34 BCV 673 plakalı kamyonun dorsesi sebebi bilinmeyen nedenle açılarak üst geçide çarptı. Çarpma sonucu dorse kamyondan ayrıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay nedeniyle Kemerburgaz Yolu’nda trafik yoğunluğu yaşandı.

Dorse vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.