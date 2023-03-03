ÜÇ GÜN SÜRECEK KARDEŞLİK ÇARŞISINDA EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLER SATILACAK

Bu yardım kampanyalarına bir yenisini daha ekleyen Eyüpsultan Belediyesi, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Eyüpsultan Meydanı’nda 6 – 7 – 8 Mart tarihlerinde Kardeşlik Çarşısı kuruyor.

Eyüpsultan Meydanı’nda üç gün boyunca 11:00 – 19:00 saatleri arasında açık olacak olan çarşıda Eyüpsultan’ın üreten kadınlarının el emeği göz nuru ürünleri satılacak.

ÇARŞIDAN ELDE EDİLECEK GELİR DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZ İÇİN KULLANILACAK

Elde edilecek tüm gelirin deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için kullanılacağı bu anlamlı çarşıda ESMEK kurs merkezlerinde yiyecek ve içecek hizmetleri kurslarına devam eden öğrencilerin yaptıklar yiyecekler ile Eyüpsultan'da ikamet eden, evlerinde yaptıkları el emeği ürünleri KOZA El emeği ürünleri satış mağazasında satarak ev ekonomilerine katkı sağlayan kadınlarımızın bağışladıkları ürünler satışa sunulacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ