Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ:

2021/1334 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1334 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 No'lu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Göktürk mahallesi, Anadere mevkii, 257 parselde bulunan kat mülkiyetli, Dört Bloklu Otuzüç Daireli Betonarme Binalar nitelikli, 10.743,18 m2 miktarlı taşınmazın 34/1220 arsa paylı, mesken vasıflı, T blok, 3.kat, 21 nolu bağımsız bölümün tamamıdır. Daire 3 oda, salon, çamaşır odası, mutfak, banyo ve 1 odada ebeveyn banyosundan oluşmaktadır. Daire 145 m2 alana sahiptir.

Adres: Göktürk Merkez Mahallesi, İstanbul Caddesi No: 25G3 İstanbul Sitesi G2 Blok K:3, D:21 3 D: 21Eyüp / İstanbul

İmar Durumu: 257 parsel; 19.06.2003 t.t.'li 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı'nda H: 5 kat Bitişik Nizam yapılanmalı Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 17.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Mimari projesi üzerinde bağımsız bölüm numarası değiştirilmiştir. (29/07/2013 T. Ve 15231 Y.)Bedaş Genel Müd. Lehine Yıllığı 1 TL'den 99 Yıllığına Kira Şerhi vardır. 22/10/2001 Y:6250

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2023 - 14:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 14:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2023 - 14:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2023 - 14:42

2 No'lu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Göktürk mahallesi, 125 ada, 12 parselde bulunan kat mülkiyetli, betonarme konut nitelikli, 6.606,72 m2 miktarlı taşınmazın 8188/660700 arsa paylı, dükkan vasıflı, Artel Çarşı blok, zemin kat, 4 nolu bağımsız bölümün tamamıdır. Dükkan 125 m2 alana sahiptir.Adresi: Göktürk Merkez Mahallesi, İstanbul Caddesi No: 38NEyüp / İstanbul

İmar Durumu:125 ada, 12 parsel sayılı yer; 19.06.2003 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planında Avan projeye göre uygulama yapılacak kısmen 5 kat konut alanında, kısmen de 5 kat yapılanmalı Ticaret + Konut alanında kalmaktadır. Ayrıca söz konusu parsel Alternatif Lejant Kentsel Merkez + Ticaret (Ticari Binalar, Sinema, Tiyatro, Alışveriş Merkezi, Konut, Rezidans v.b.) alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 12.500.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2023 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2023 - 12:00

3 No'lu Taşınmazın Özellikleri :İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Göktürk mahallesi, Uzun Kemer mezarlık Kuşçular mevkii, 397 parselde bulunan kat mülkiyetli, bodrum + zemin + 4 normal katlı 7 bloklu sosyal tesisi olan bahçeli betonarme apartman nitelikli, 9.153,00 m2 miktarlı taşınmazın 106/10000 arsa paylı, mesken vasıflı, F blok, 1.kat, 75 nolu bağımsız bölümün tamamıdır. Daire 4 oda, salon, banyo ve mutfaktan oluşmaktadır. Bir odada giyim odası ve ebeveyn banyosu bulunmaktadır. Daire 160 m2 alana sahiptir. Adres: Göktürk Merkez Mahallesi, Harmanlar Caddesi No: 2F Kemer Country Residence Sitesi K: 1 D:75 Eyüp / İstanbul

İmar Durumu: 397 parsel; 19.06.2003 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planında Blok Nizam H:5 kat yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 8.100.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Bu parsel lehine TEK. Genel MD. Lehine krokisinde sarı ile boyalı 261 m2'lik kısım üzerinde daimi irtifak hakkı vardır. (02/04/1993 T. Ve 1186 Y.) Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. (19/06/2009 T. Ve 12098 Y.) Krokisinde sarı ile boyalı A1 ile gösterilen 188.87 m2'lik yer üzerinde bu parsel lehine 301 parsel aleyhine 10 yıl müddetle irtifak hakkı vardır. (16/11/1990 T. Ve 4095 Y.) 2 Arabalık Garaj+ 75 Nolu Depo Eklentisi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2023 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2023 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 10:00

4 No'lu Taşınmazın Özellikleri :İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Göktürk mahallesi, Sazlık mevkii, 510 parselde bulunan kat mülkiyetli, Üç Bodrum + Zemin Kat + Dört Normal Katlı Ve Üç Bloktan Oluşan Betonarme Konut Ve İşyeri Ve Bahçesi nitelikli, 5.830,00 m2 miktarlı taşınmazın 8/2400 arsa paylı, iş yeri vasıflı, B blok, 1.bodrum kat, 1 nolu bağımsız bölümün tamamıdır. Dükkan 50 m2 alana sahiptir. Adres: Göktürk Merkez Mahallesi, Nazlı Sokak No: 2B Gökmahal Ofis Çarşı 28 Giriş KatEyüp / İstanbul

İmar Durumu: 510 parsel, 19.06.2003 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planında bir kısmı H:5 kat Blok Nizam Avan Proje yapılanmalı Konut alanında, bir kısmı da B5 ile işaretli Bitişik Nizam 5 kat yapılanmalı Ticaret + Konut alanında kalmaktadır. Ayrıca söz konusu parsel Alternatif Lejant Kentsel Merkez + Ticaret (Ticari Binalar, Sinema, Tiyatro, Alışveriş Merkezi, Konut, Rezidans v.b.) alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 4.750.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tedaş Lehine 99 yıllığına 1 TL'den Kira Şerhi vardır (12/06/2007 T. Ve 9052 Y.) Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. (12/03/2009 T. Ve 4498 Y.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 10:00

5 No'lu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Rumelihisarı mahallesi, 2001 ada, 230 parselde bulunan kat mülkiyetli, iki dükkan onaltı daireli kargir apartman nitelikli, 1.285,00 m2 miktarlı taşınmazın 16/568 arsa paylı, mesken vasıflı, bodrum kat, 3 no.lu bağımsız bölümün tamamıdır. Daire 3 oda, salon, banyo ve mutfaktan oluşmaktadır. Daire 95 m2 alana sahiptir. Adres: Beşiktaş Akat Mahallesi, Şehit Erdoğan İban Sokak No: 10 Beşiktaş / İstanbul

İmar Durumu: İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Akat mahallesi, 2001 ada, 230 parsel sayılı yer 18.06.1993 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli Beşiktaş Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı ve 10.12.1993 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Beşiktaş Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında; 28.12.1972 tasdik tarihli, 1/500 ölçekli Mevzii İmar Planının geçerli olduğu alanda, H:15,50 metre irtifada, blok nizam yapılanma koşullarında konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Yenilemeye Tabidir. (12/06/2002 T. S:1221)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 13:31

6 No'lu Taşınmazın Özellikleri :İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Göktürk mahallesi, 1806 parselde bulunan kat mülkiyetli, 2b + z+ 4n katlı betonarme dükkan ve konut nitelikli, 1.080,00 m2 miktarlı taşınmazın 56/2160 arsa paylı, dubleks mesken vasıflı, A blok, 4 + çatı kat, 25 nolu bağımsız bölümün tamamıdır. G1 konutları A3 blok içinde 4.katta 25 dış kapı numarası ile bulunmaktadır. Dairenin alt katı oda, salon, wc ve açık mutfaktan oluşmaktadır. Bu bölüm72 m2 alana sahiptir. Dairenin üst katı ise oda, salon, açık mutfak ve ebeveyn banyosundan oluşmaktadır. Bu bölümünde 75 m2 alana sahiptir. Dairenin tamamı 147 m2 alana sahip olduğu görülmüştür. Adres: Göktürk Merkez Mahallesi, İstanbul Caddesi, 2. Gümüş Sokak No: 4 G1 Konutları A3 Blok K: 4 D: 8 Eyüp / İstanbul

İmar Durumu:1806 parsel; 19.06.2003 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planında B5 ile işaretli Bitişik Nizam H:5 kat Bitişik Nizam Konut alanında kalmaktadır.Ayrıca söz konusu parsel Alternatif Lejant Kentsel Merkez + Ticaret (Ticari Binalar, Sinema, Tiyatro, Alışveriş Merkezi, Konut, Rezidans v.b.) alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 2.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2023 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 13:31

7 No'lu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Göktürk mahallesi, Sazlık mevkii, 510 parselde bulunan kat mülkiyetli, üç bodrum + zemin kat + dört normal katlı ve üç bloktan oluşan betonarme konut ve işyeri ve bahçesi nitelikli, 5.830,00 m2 miktarlı taşınmazın 10/2400 arsa paylı, konut vasıflı, C blok, zemin kat, A giriş, 15 nolu bağımsız bölümün tamamıdır. Daire 1 oda, salon, banyo ve açık mutfaktan oluşmaktadır. Daire 50 m2 alana sahiptir. Adres: Göktürk Merkez Mahallesi, Nazlı Sokak No: 2 Gökmahal Konutları B Blok K: 1D: 3 Eyüp / İstanbul

İmar Durumu: 510 parsel, 19.06.2003 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planında bir kısmı H:5 kat Blok Nizam Avan Proje yapılanmalı Konut alanında, bir kısmı da B5 ile işaretli Bitişik Nizam 5 kat yapılanmalı Ticaret + Konut alanında kalmaktadır. Ayrıca söz konusu parsel Alternatif Lejant Kentsel Merkez + Ticaret (Ticari Binalar, Sinema, Tiyatro, Alışveriş Merkezi, Konut, Rezidans v.b.) alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 1.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tedaş lehine 99 yıllığına 1 TL'den kira şerhi vardır (12/06/2007 T. Ve 9052 Y.) Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. (12/03/2009 T. Ve 4498 Y.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2023 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2023 - 10:01

8 No'lu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Göktürk mahallesi, Anadere mevkii, 262 parselde bulunan kat mülkiyetli, üç bloklu kırkbeş daireli konut nitelikli, 10.132,95 m2 miktarlı taşınmazın 24/1500 arsa paylı, mesken vasıflı, A blok, 4.kat, 14 nolu bağımsız bölümün tamamıdır. Daire 1 oda, salon, ardiye, banyo ve açık mutfaktan oluşmakta olup 66 m2 alana sahiptir. Projesinde yapılan incelemede terasının 70 m2 olduğu görülmüştür. Adres: Göktürk Merkez Mahallesi, İstanbul Caddesi No: 25A1 İstanbul istanbul Sitesi A1 Blok K: D: 14Eyüp / İstanbul

İmar Durumu: 262 parsel; 19.06.2003 t.t.'li 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı'nda Bitişik Nizam H:5kat yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 10.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Folyesinde sarı ile boyalı 64,05 m2'lik kısım üzerinde işbu parsel lehine 261 parsel aleyhine olmak üzere 5 yıl süreli geçit hakkı vardır. (10/08/1998 T. Ve 4243 Y.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2023 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2023 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 12:00

9 No'lu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Göktürk mahallesi, Anadere mevkii, 262 parselde bulunan kat mülkiyetli, üç bloklu kırkbeş daireli konut nitelikli, 10.132,95 m2 miktarlı taşınmazın 21/1500 arsa paylı, mesken vasıflı, A blok, 2.kat, 12 nolu bağımsız bölümün tamamıdır. Daire 1 oda, salon, ardiye, banyo ve açık mutfaktan oluşmaktadır. Daire 66 m2 alana sahiptir. Adres: Göktürk Merkez Mahallesi, İstanbul Caddesi No: 25A1 İstanbul istanbul Sitesi A1 Blok K: 2 D: 12Eyüp / İstanbul

İmar Durumu:262 parsel; 19.06.2003 t.t.'li 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı'nda Bitişik Nizam H:5kat yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 11.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Folyesinde sarı ile boyalı 64,05 m2'lik kısım üzerinde işbuparsel lehine 261 parsel aleyhine olmak üzere 5 yıl süreli geçit hakkı vardır. (10/08/1998 T. Ve 4243 Y.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 10:00

07/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.