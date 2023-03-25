Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde düzenlenen programda, hayatı boyunca yaşadığı zorluklara nasıl göğüs gerdiğini, tüm zorluklara, imkansızlıklara karşı başarıya nasıl ulaştığını da anlatan Kapaklıkaya, kendi tecrübelerinden yola çıkarak, başarıyı elde etmek için nasıl bir yol çizilmesi konusunda tavsiyelerde bulundu.

“EYÜPSULTAN BELEDİYESİ BU ETKİNLİĞİ YILLARDIR YAPIYOR, GÖNÜLLERİNİZE DOKUNUYOR”

Kapaklıkaya konuşmasında düzenlenen etkinlikle ilgili olarak ise; “Eyüpsultan Belediyesi bu etkinliği yıllardır yapıyor, gönüllerinize dokunuyor. Sizler de belediyenize güveniyorsunuz ki artık salona sığamıyorsunuz. Böyle ilgi göstermeniz harika bir şey. Eyüpsultan Belediyesi’ne çok teşekkür ederim, size de geldiğiniz için çok teşekkür ederim.” dedi.