“Şimdi Birlik Zamanı” sloganıyla yapılan çağrı sonrası ilçe sakinleri; battaniye, mont, bot, bebek bezi, atkı, bere, uyku seti, temizlik malzemesi ve gıda ürünlerini Eyüpsultan Belediyesi tarafından belirtilen Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi, White Hill AVM, Beyaz Masa, Göktürk Kültür Merkezi toplama noktalarına getiriyorlar.

Vatandaşlar tarafından getirilen yardım malzemeleri Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde türlerine göre ayrıldıktan sonra kolilenerek TIR’larla bölgeye ulaştırılıyor.

EKİPLER DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek, vatandaşların mağduriyetlerini gidermek, yaraları sarmak amacıyla 13 personel ve 1 Arama Kurtarma Aracı’ndan oluşan Eyüpsultan Afet Yönetim Birimi (ESAY) Arama Kurtarma Ekibi, Mobil Mutfak Aracı, ekskavatör, havuz kasa kamyon, TIR ve çekici, Beko loder, hafif ticari araç ve otobüsten oluşan destek ekibi de deprem bölgesinde çalışmalara destek veriyor.

AFAD koordinesinde Hatay İskenderun’da görev alan ESAY Arama Kurtarma Ekibi hiç vakit kaybetmeden arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Eyüpsultan Belediyesi’ne ait Mobil Mutfak Aracı ise Gaziantep İslahiye’de vatandaşlara 24 saat sıcak çorba ve yemek dağıtımı yapmaya devam ediyor.