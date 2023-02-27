White Hill Alışveriş Merkezi’nde hizmet veren Şefkateli Mağazası’ndan depremzede ailelere giyim, gıda ve çocuk bezi yardımında bulunan Eyüpsultan Belediyesi, şimdi de tüm eğitim kurumlarının kapılarını deprem bölgesinden gelen öğrenciler için açtı.

Deprem bölgesinden gelen öğrenciler, Bilgi Evleri, Dil Evleri, Gençlik Merkezleri ve Genç Akademi’de eğitimlerine devam edebilecekler. Ayrıca Topçular ve Akşemsettin bölgesinde bulunan yüzme havuzlarından, Eyüp Park AVM’de bulunan Eyüpsultan Buz Pistinden de faydalanabilecekler.

Diğer taraftan gençlere yönelik ücretsiz olarak verilen BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu), POMEM (Polis Mesleki Eğitim Merkezi), bekçilik ve spor liselerine hazırlık kurslarına da katılma imkanı bulabilecekler.

Deprem bölgesinden Eyüpsultan’a gelen öğrenciler kurumlarımızda verilen eğitimlere katılmak için eyupsultan.bel.tr sitesinden kayıtlarını yaptırabilirler.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi