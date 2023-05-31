Spor Toto 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Eyüpspor, Bodrumspor'u konuk edecek. Bodrumspor, evinde oynadığı Play-Off ilk maçında Göztepe’yi 3-1’lık skorla elerken, Eyüpspor da uzatmalarda bulduğu tek golle deplasmanda Sakaryaspor’u devirmişti. Konuk Bodrumspor’da önemli eksik bulunmazken, mücadelenin rövanşı 4 Haziran Pazar günü Bodrum’da oynanacak.
Eyüpspor - Bodrumspor Maçı Hangi Kanalda ?
bu akşam Eyüp Stadı'nda oynanacak ve saat 20:00'da başlayacak karşılaşmanını hakemi Kadir Sağlam yönetecek.
Eyüpspor - Bodrumspor maçı TRT Spor'dan' canlı olarak yayınlanacak.
Eyüpspor-Bodrumspor muhtemel 11'ler:
Eyüpspor: Harun, Murat, Uğur, Claro, Ömer, Alpaslan, Taşkın, Sinan, Cenk Ahmet, Babel, Dibba
Bodrumspor: Sousa, Üzeyir, Süleyman, Ali, Cenk, Erkan, Gökdeniz, Mohammed, Samet, Kenan, Celal