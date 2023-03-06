EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasasının 3 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra başvurular da başladı. Haftanın ilk günü olan 6 Mart 2023 pazartesi gününde ise başvuru süreci hızlandı. Emeklilik sistemi için 2 milyon 250 bin kişi hak kazandı. Bu hak kazananların çoğu ise hali hazırda bir iş yerinde aktif olarak çalışıyor. Dolayısıyla emeklilik edeniyle işten ayrılma dilekçesi hazırlamaları gerekiyor. EYT sade istifa dilekçesi ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

"Emekli olabilir" belgesi e-Devlet'ten alınacak

Halen bir işte çalışmakta olan EYT’lilerin merak ettiği “emekli olabilir” yazısı da açıklığa kavuştu. İşten ayrılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan verilmekte olan “emekli olabilir” yazısı, EYT’liler için verilmeyecek. EYT’lilerin e-Devlet’ten alacakları belgeler, “emekli olabilir” yazısı yerine geçecek.

Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayanlar veya askerlik vs gibi hizmet borçlanması ile sigorta başlangıcını 8 Eylül 1999 öncesine çekenler, yaş dışındaki diğer emeklilik koşullarını tamamlayarak emekli olabilecekler. Buna göre, 4A’lılar (SSK) sigortalı çalışmaya başladıkları tarihe göre 5000 – 5975 arasında değişen prim günü ile kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini; 4B (BAĞ-KUR) ve 4C’liler (Emekli Sandığı) ise kadınlar 7200, erkekler 9000 prim gününü tamamlamışlarsa bugünden itibaren emeklilik başvurusu yapabilecekler. Bu koşulları henüz sağlamamış EYT’liler ise sağladıkları tarihten itibaren emekli olmaya hak kazanacaklar.