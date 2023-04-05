Emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapan EYT'liler için ödemeler yapılmaya başlandı.

FARK ÖDEMESİ YAPILIYOR

Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar.

KAÇ KİŞİNİN İŞLEMİ TAMAMLANDI?

EYT kapsamında 1,6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı.

PARAYI NASIL ALABİLECEKSİNİZ?

Ödemeleri belirli bir hesaba yatmıyor. Emekliler kimlik numarasıyla başvururak bu parayı alabilecekler.

E-DEVLET'TEN NASIL GÖREBİLİRSİNİZ?

Ödeme alıp almadığınızı e-devlet üzerinden görebilirsiniz. E-devlet'te "diğer emeklilik işlemleri" bölümünden "emekli günlük ödeme kısmı" sorgulaması yapılarak adınıza ödeme yapılıp yapılmadığını görmek mümkün. EYT KİMLERİ KAPSIYOR? Mart başında yürürlüğe giren EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor.