Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından emekli olmaya hak kazanan 2 milyon 250 bin kişi ilk maaşlarını nisan ayında alacak. Yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar, maaşlarını 3 yıl boyunca o bankadan alacaklarını taahhüt eden emeklilere banka promosyonu ödemesi yapacak. EYT’lilere hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğine dair detayları, kullanıcılarına en uygun kredi fırsatını sunmak için bankalardan aldığı anlık verilerle en güncel faiz oranlarını ve kredi hesaplamalarını karşılaştıran Enuygun Finans araştırdı. Enuygun Finans’ın yaptığı derlemeye göre bankalar ve promosyon teklifleri şöyle:

İş Bankası, emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan emeklilere 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Ek olarak maaşlarını almak için İş Bankası’nı tercih eden kişiler Maximum Kart’ı aidatsız kullanabiliyor.

Akbank SGK emekli maaşını taşıyanlara 7.000 TL'ye varan promosyona ek 1.500 TL chip-para ve aylık %27’ye varan hoş geldin mevduat faizi imkanı sunuyor.

Emekli maaşını 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL’ye varan, EYT kapsamındaki emeklilere ise otomatik fatura ödeme talimatına karşılık 7.500 TL’ye varan promosyon fırsatı Denizbank’ta yer alıyor. MobilDeniz üzerinden üye olanlar ise TL mevduatlarına %27 hoş geldin faizi alıyor.

Emekli maaşını ING’ye taşımayı seçenler koşulsuz 7.500 TL’ye varan nakit promosyon kazanabiliyor. Ayrıca ING Kredi Kartları ile emekli maaş müşterilerine özel 1.000 TL bonus fırsatı sunuluyor ve emekli ING müşterileri 3 ay ertelemeli kredi kullanabiliyor. %27 hoş geldin faizi de maaşını ING’ye taşıyan kişileri bekliyor.

Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlar, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamalarına 1.000 TL bonus fırsatı kazanıyor. Garanti BBVA, mobil müşterilerine özel, 1.000 TL bonus ve 10.000 TL’ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatı sunuyor. Banka, ayrıca EYT’lileri yüzde 28 hoş geldin faizi ile karşılıyor.