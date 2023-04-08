Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında aylığa hak kazananlar için fark ödemeleri başlarken, emeklilik işlemleri de devam ediyor. Düzenlemeden yararlananlar, fark ve aylıklar, E-devlet’teki bilgiler ile ikramiye ve promosyon konusundaki sorularına yanıt arıyor. EYT’de emeklilik işlemleriyle ilgili vatandaşların bazı soruları ve yanıtları şöyle:

EYT’LİLERİN FARK VE AYLIK ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

- Şu ana kadar 300 bine yakın EYT’linin emeklilik işlemleri tamamlandı. EYT’ye martta başvuranların 1 Nisan’dan itibaren emekli sayılması nedeniyle fark ödemesi yapılıyor. EYT kapsamında SSK emeklileri 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkı, Bağ-Kur’lular ise 25 Nisan’a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar. Fark ödemesi, aylık ödemesinin yapılacağı dönemden önceki periyodu kapsayacağı için bu kişiler, nisan ayında ödenecek aylıkla ilgili haklarını da kaybetmeyecekler. Bayram öncesinde normal aylıklarını da alacaklar. Bu gruba bayram ikramiyeleri de tam olarak ödenecek.

SSK kapsamındakilere ödeme gününe göre aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- 17, 18, 19, 20 ise 14 Nisan’da, - 21, 22, 23 ise 15 Nisan’da, - 24, 25, 26 ise 16 Nisan’da ödenecek.

Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 25 ve 26 ise 17 Nisan’da, - Ödeme günü 27 ve 28 ise 18 Nisan’da ödenecek. Emekli Sandığı kapsamındakilere Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan’da ödenecek.

EYT’LİLER BAYRAM İKRAMİYESİNDEN YARARLANACAKLAR MI?

- İşlemleri tamamlanan ve aylık almaya hak kazanan EYT’liler, diğer emekliler gibi 2 bin liralık ikramiyeden yararlanacak. İkramiyeler, aylıklarla beraber ödenecek.

E-DEVLET’TE AYLIK BİLGİSİ GÖRÜNMÜYORSA...

- EYT’liler, aylığa hak kazanıp kazanmadığını E-devlet üzerinden görebiliyor. E-devlet’ten “diğer emeklilik işlemleri” ve “emekli günlük ödeme kısmı” sorgulamasıyla aylığa hak kazanılıp kazanılmadığına bakılabiliyor. Ancak, emeklilik işlemleri devam ettiği için mart ayında EYT’ye başvuran bazı vatandaşlar, E-devlet’ten emekli aylığı bilgilerine ulaşamıyor. Emeklilikler onaylandıkça, aylık bilgileri sisteme düşüyor. E-devlet’teki beklemede olan evrak uyarısı henüz evrakın, işlemi yapılacak görevliye iletilmediğini gösteriyor. Bunlar için de süreç devam ediyor. Bazı vatandaşlar ise SGK müdürlükleri üzerinden mesajla bilgilendiriliyor ve aylıklarını alacakları bankalara yönlendiriliyor. Bunun için de E-devlet’ten hizmet ile ilgili SMS’le bilgi alma seçeneğini aktif etmek gerekiyor. Maaş ve farklar emeklilik başvurusu yapılırken SGK’ya bildirilen banka hesabına yatırılıyor. Emekliler kimlik numarasıyla başvurarak bu parayı alabilecekler.

PROMOSYON NASIL ALINACAK?

- Bankaların EYT’lilere yönelik promosyonları ise diğer emeklilerde olduğu gibi ikili anlaşma kapsamında ödeniyor. Aylık başvuru sürecinde belirttiği bankadan aylığını alan EYT’liler, promosyonlarını da bu bankadan isteyecek. Promosyonundan memnun olmayan EYT’liler için, diğer emeklilerde olduğu gibi banka değiştirme yolu açık.