Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesinin ardından milyonlarca vatandaş EYT'den faydalanmak için gerekli süreçleri yakından takip etmaye başladı. Mart ayında başvuru yapacak EYT'liler, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Ramazan Bayramı İkramiyesinden yararlanıp yararlanamayacaklarını araştırmaya başladı.

Resmî Gazeteye göre Eyt’liler 21 Nisan'dan itibaren ilk maaşlarını alabilecekler mi ? Ramazan Bayramı İkramiyesinden yararlanıp yararlanmayacakları ve ne kadar alacakları hakkında henüz net bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi