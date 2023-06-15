EYT düzenlemesi, milyonlarca emekliyi etkilediği gibi ünlü isimlerin de dikkatini çekti. Uzun yıllar çalışan bazı ünlü isimler, EYT kapsamına girdi ve emekli oldular. İşte emekli olan bazı ünlü isimlerin listesi...

EBRU ŞALLI

Modellik kariyerine 30 yıl önce adım atan ve uzun yıllar boyunca podyumlarda yer alan Ebru Şallı, EYT yasasının sağladığı imkanlardan faydalanarak emekli olduğunu duyurdu.

EMRE ALTUĞ PRİMİ EKSİK YATIRMIŞLAR

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ da EYT kapsamına giren isimlerden biri oldu. Altuğ, "Teoman'ın açıklamasını duyunca ben de güldüm. Ben de EYT'liyim artık. Çalışmaya 1989 yılında başladım" şeklinde konuştu. Ayrıca, "Haklarım var ama primlerim eksik. Bizi çalıştırdıkları halde primlerimizi yatırmamışlar. Sanırım her şey planlandığı gibi gitmiyor. Hayatta ne olacağı asla belli olmaz" dedi.

TARKAN

Türkiye'nin en sevilen pop müzik sanatçılarından biri olan Tarkan, 1990'lı yılların başından beri müzik dünyasında var olan ve büyük bir hayran kitlesi bulunan bir isim olarak EYT'li ünlüler arasına katıldı. 50 yaşındaki şarkıcı, emeklilik hakkını elde etti.

TEOMAN

Teoman, daha önce "Emeklilik hayatı yaşamaktayım. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla vakit geçirmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi ise gerçekten emekli olduğunu ifade etti.

EBRU GÜNDEŞ

Uzun yıllardır müzik dünyasında başarılı bir kariyere sahip olan 48 yaşındaki ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, neredeyse çocuk yaşta müzik hayatına adım atmış bir isim. 1996 yılından bu yana sektörde aktif olarak yer alan Gündeş, EYT kapsamında emekli oldu.

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ekranların sevilen yüzü, uzun yıllardır başarılı performanslarıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuş Kenan İmirzalıoğlu'da, 48 yaşında emeklilik hakkı elde eden isimler arasında yer aldı.

OKTAY KAYNARCA

57 yaşındaki ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, EYT düzenlemesinin etkilediği ünlüler arasında yer aldı.

DEMET AKALIN

Ünlü pop şarkıcısı Demet Akalın, mankenlik kariyerine 1996 yılında başlamış olup, 50 yaşında emeklilik hakkı kazanan ünlüler arasında yer almaktadır.