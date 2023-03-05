Milyonlarca kişinin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takınlanlar (EYT) ile ilgili 01.03.2008 tarihli ve 7438 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yapılan düzenleme 03/03/2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilindiği üzere sigortalılık başlangıcı 8/9/1999 ve öncesi olanlar yaş dışındaki diğer şartları sağlaması kaydıyla yaşlılık veya emekli aylığı bağlanabilecektir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 4A, bir işverene bağlı olarak SGK’ya prim ödeyen çalışanları kapsamaktadır. Sigortalılık süresi kadında 20, erkekte 25 yıl olarak uygulanacaktır. Sigortalılar için işe giriş tarihine göre değişen ve en çok 5975 gün aranan kademeli gün sayısına ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.

8/9/1999 tarihinden sonra malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkânı tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmış oldukları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8/9/1999 öncesi olacak şekilde geriye götürülenler de EYT’li kabul edilmektedir.

Eksik olan prim günlerinizi doğum, askerlik, yurt dışındaki görevler borçlanma yaparak tamamlanabilecektir. Ne kadar prim günü eksikse o kadar borçlanma yapılacaktır. Bu borçlanmalara başvuranlar için bir aylık ödeme süresi bulunmaktadır.

8/9/1999 öncesi sigortalı olup hali hazırda emeklilik şartlarını taşımayanlar ise günlerini tamamladıkları takdirde aynı düzenlemeden yararlanarak emekli olabileceklerdir. Bu kişilerden sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayılarını tamamlayanlar yaşa bakılmaksızın, başvurmaları halinde emekli olabileceklerdir.

4B (Bağ-Kur), kendi mesleğini icra eden yani bağımsız olarak 8 Eylül 1999 ve öncesi kadın çalışanlar 7200 (20 yıl) prim gün sayısını, erkek çalışanlar 9000 prim günü (25 yıl) tamamladıklarında yaş şartı aranmadan EYT düzenlemesinden yararlanabileceklerdir.

4C (Emekli Sandığı), devlet memuru olarak hizmet eden kadrolu olarak 8 Eylül 1999 ve öncesi kadın memurlar 7200 prim gün sayısını (20 yıl), erkek memurlar da 9000 prim günü (25 yıl) tamamladıklarında düzenlemeden yararlanıp emekli olabileceklerdir.

EYT kapsamında emekli olup, işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde Sosyal Güvenlik Destek Primine (SGDP) tabi çalışmaya başlamaları halinde 5 puanlık indirim hakları olacaktır.

Ancak emekli olduktan sonra farklı bir işyerinde çalışmaya başlanması halinde bu indirimden yararlanılamayacaktır. Ayrıca 30 günlük süreden sonra aynı işyerinden yapılacak işe girişlerde de 5 puanlık indirim söz konusu olmayacaktır.

EYT kapsamında emeklilik sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar;

Yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını yerine getiren sigortalıların, e-devlet üzerinden “Çalışma Hayatım” uygulamalarını kullanarak hizmete başlama tarihi, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süreleri bulunmakta olup emeklilik şartlarına dair kalan prim gün ve süre bilgileri bulunmaktadır. “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü”, “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi” ve “Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?” uygulamaları ile tabi oldukları emeklilik şartları, bu şartları yerine getirecekleri tarihler ve de bu şartları yerine getirip getirmedikleri hakkında bilgiler bulunmaktadır. Buradan alınan belgelere göre emeklilik durumunu tespit ederek işten ayrılış bildirgeleri işverenler tarafından düzenlenebilecektir.

Sigortalıların SGK’ya sadece hizmetlerinde tereddüt olanların yönlendirilmesi ve resmi yazı talep etmesi gerekmektedir.

Halen çalışan EYT’liler; işveren tarafından işten çıkışınızın “08-Emeklilik (Yaşlılık) veya Toptan Ödeme” koduyla yapıldıktan sonra emeklilik için SGK’ya başvuru yapmalıdır.

8/9/1999 öncesi sigortalı olup hali hazırda emeklilik şartlarını taşımayanlar ise günlerini tamamladıkları takdirde aynı düzenlemeden yararlanarak emekli olabileceklerdir.

Emekliliğiniz hayırlı olsun.