EYT maaş ödemesi ne zaman yatacak sorusu emeklilik başvurularını tamamlayanlar tarafından araştırılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Nisan ayı itibariyle aylık alabilmesi için başvurularını 31 Mart'a kadar tamamlamaları gerekiyor. Ayrıca EYT'liler de 2 bin TL bayram ikramiyesinden yararlanacak. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri tamamlandı. Emeklilik için müracaatlarını yapan vatandaşlar ilk emekli aylığı ödeme tarihini araştırıyor. Peki EYT ilk maaş ne zaman? EYT emekli aylıkları ne zaman ödenecek, hangi tarihte başlayacak? EYT emekli maaşı Nisan'da ödenmeye başlar mı? İşte detaylar...

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN?

Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı doğdu. Hak sahipleri, 3 Mart itibarıyla başlayan başvurular için SGK'nın yolunu tuttu. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı. Emeklilik dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren aylıklar ödeniyor. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkiliyor. SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi. 31 Mart tarihine kadar müracaat eden EYT'liler, ilk maaşlarını 1 Nisan'dan itibaren almaya başlayacak. Hak sahipleri başvurularının durumunu öğrenebiliyor. e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başvuruların yapılabileceğini, ilk maaşların nisan ayında ödeneceğini açıkladı. Bakan Bilgin, "İlk maaşlar nisanda mı olacak?" sorusu üzerine, "Tabii, yasal süreç öyle başlıyor. Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra ilk ayın başında maaşlar müracaatlara göre ödenecek. Panik yapmaya gerek yok. e- Devlet üzerinden müracaat edebilirler, bir sorunla karşılaşırlarsa e-Devlet üzerinden ki karşılaşmayacaklarını zannediyorum, o zaman bizzat giderek müracaat edebilirler. Mart ayı içerisinde bu olur" dedi.

EYT'LİLER DE BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyesine yapılan zamdan 15.6 milyon emeklinin yararlanacağını duyurdu. Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeyi yaptı: “En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2 bin TL’ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15.6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında.”