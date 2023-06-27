Extraction 3 hakkında birçok soru var ve bu yazıda bu sorulara cevap vermeye çalışacağız. Extraction 3 filminin çıkıp çıkmayacağı hakkında bilgi almak için sabırsızlanan milyonlarca hayran var. Extraction filminin ilk iki bölümü oldukça popüler oldu ve hayran kitlesi büyük ölçüde arttı. Peki, Extraction 3 çıkacak mı? Aşağıdaki yazıda bu soruya cevap arayacağız.

Extraction 2’nin Özeti

Extraction 3 çıkacak mı? Önce Extraction 2 filmine bir göz atalım. Extraction 2, ilk filmdeki karakterlerden bazılarını geri getiriyor ve hikaye, Chris Hemsworth’un canlandırdığı Tyler Rake’in hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Film, Dhaka’da geçiyor ve Tyler, bir çocuğu kaçırmaya çalışırken Bangladeşli suç örgütlerinin hedefi haline geliyor. Extraction 2, ilk film gibi aksiyon dolu sahnelerle dolu ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Extraction 3 Çıkacak mı?

Extraction 3 çıkacak mı? Netflix’in bu konuda resmi bir açıklaması yok. Bununla birlikte, Extraction 2’nin başarısı göz önüne alındığında, üçüncü bir filmin yapılması muhtemeldir. Ayrıca, Extraction’un yapımcısı Joe Russo, bir röportajda Extraction evreninin genişletilmesi hakkında konuştu ve “Extraction evreninde daha fazla hikaye anlatmak istiyoruz” dedi. Bu, Extraction 3’ün geleceği hakkında umutlu olmamıza neden oluyor.

Extraction 3 çıkış tarihi

Extraction 3'ün Netflix'te yayınlanacağını artık biliyor olsak da, yeni filmin yayın tarihi hala bilinmiyor. Devam filminin başarılı olacağını varsayan Hargrave, daha önce BroBible'ın Post-Credit Podcast'ine üçüncü bir film için bir hikayenin "geliştirilmekte" olduğunu itiraf etmişti. Eğer bir konu üzerinde çalışmaya başlamışlarsa, belki de üçüncü film için çok fazla beklememiz gerekmeyecek demektir. Nisan 2020'de vizyona giren Extraction 1 ve 16 Haziran 2023'te vizyona giren Extraction 2 arasında üç yıl vardı, ancak üçüncü bir bölüm muhtemelen bu kadar uzun sürmez. Önümüzdeki yıl içinde bir geri dönüş erken görünse de, üçüncü film 2025 yazının başlarında vizyona girebilir. Ancak, yanıldığımızın kanıtlanması bizi memnun edecektir. Elbette Chris Hemsworth'ün Extraction'da olmayacağını düşünmek oldukça zor. Aktör kendini rolüne adamış ve Marvel filmlerinden yavaş yavaş uzaklaşmaya istekli görünüyor.

Geçen yıl Alzheimer hastalığına yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylemesine rağmen, ki bu da girişimlerinde daha seçici olduğunu gösteriyor, Hemsworth'un üçüncü filmi duyuran kişi olması Tyler Rake olarak geri dönmeye hazır olduğunu gösteriyor. Haziran 2023'te, yaklaşan istifasıyla ilgili hikayelerin "aşırı dramatize edildiğini" belirtti. Tyler'ın ortağı Nik Khan rolünde Golshifteh Farahani şüphesiz üçüncü filmde geri dönecektir.

Extraction 3 çıkacak mı? Şimdilik resmi bir açıklama yok, ancak Extraction 2’nin başarısı ve yapımcı Joe Russo’nun Extraction evreninin genişletilmesi hakkındaki açıklamaları, üçüncü bir filmin yapılması olasılığını arttırıyor. Extraction hayranları olarak, umutlarımızı yüksek tutmaya devam edeceğiz ve Extraction evrenindeki yeni hikayeleri heyecanla bekleyeceğiz.