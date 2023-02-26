Eylül ayının sonunda İzmir’de gerçekleştirilecek spor/sağlıklı yaşam ve E-spor fuarı Expo Sport 2023’ten elde edilecek gelir ile deprem bölgesindeki çocuk ve gençlerin kullanımına sunulacak bir spor tesisi kurulacağı açıklandı.

Expo Sport Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı C. Murat Diyadin; “Expo Sport ailesi olarak elde edeceğimiz gelirin bir kısmıyla, çocukların ve gençlerin futbol, basketbol ve voleybol alanlarında kendilerini geliştirebilecekleri bir spor kompleksi inşa ederek, deprem bölgesinde yaraların sarılmasının ardından kurulacak yeni yaşam düzeninin spor ve sağlıklı yaşam alanı için katkı sağlamaya çalışacağız.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ