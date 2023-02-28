Başta Convex Auto ML platformu, lokasyon bazlı gelir tahminleme çözümleri, Ticari Borçluluk Endeksi ve Web Data Skoru olmak üzere, Experian Türkiye bünyesindeki pek çok yenilikçi çözümün dizayn ve pazar konumlandırılmasını yöneten Simge Danışman’ın sorumluluk alanlarına Açık Bankacılık, Alternatif Veri Kaynakları ve DAAS da katılacak.

Simge Danışman şirketin yerel pazardaki faaliyetlerinin yanısıra Türkiye’de geliştirilen ilk Auto ML platformu olan Convex’in Experian EMEA ve Experian APAC bölgelerindeki pazar konumlandırılmasını da yönetecek.

Kariyerine bankacılık ve danışmanlık sektörlerinde Risk Yönetimi ve Analitik alanlarında görevler yürüterek başlayan Simge Danışman, sonrasında Experian’ın analitik danışmanlık ekibine liderlik etti. Son olarak; Experian’ın Türkiye, Ortadoğu ve Rusya Analitik Direktörlüğü ve Stratejik Büyüme Direktörlüğü görevlerini yürüten Danışman, lisans eğitimini İstatistik alanında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Experian Hakkında

Experian, Londra Menkul Kıymetler Borsası’na (EXPN) kote ve FTSE 100 Endeksi’nde yer alan, dünyanın önde gelen küresel bilgi hizmetleri şirketidir. Bireylerin finansal kontrollerini ellerine almasına ve finansal hizmetlere erişmesine, kurumların akıllı kredi kararları vermesine, kreditörlerin sorumlu bir şekilde borçlanmasına ve finansal kurulumların sahtekarlığı önlemesine yardımcı olmaktadır.

43 ülkede, 20.600 çalışan ile faaliyetlerine devam eden Experian, her gün yeni teknolojilere, yetenekli insanlara yatırım yapmaktadır. Türkiye’de 25 yıla yakın süredir faaliyet gösteren şirket; yazılım, analitik ve danışmanlık çözümleri ile hemen hemen tüm finansal hizmetler ve telekomünikasyon şirketleri ile çalışmaktadır.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi