2 Ağustos 1979 tarihinde İzmir’de doğdu.

Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldu. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu’nda başladı. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakaladı. Rahmetli Zeki Alasya ile bir akrabalığı yoktur. Muhteşem Yüzyıl'da "Ayşe Hafsa Sultan/Valide Sultan (gençliği)", Benim Adım Gültepe adlı dizide "Suna" rolünde oynadı.

TİYATRO OYUNLARI

Lokomapüf

Androcles ve Aslan

Mutluluk Dağıtan Eskici

Mavi Pullu Balık

Yel Değirmeni

Fırtına

Ben Bir Kurbağayım

Küçük Kız ve Yıldız

Ayrılık

Deli Dumrul

Atinalı Timon

7 Şekspir Müzikali

Don Juan’ın Gecesi

İki Bekar

FİLMOGRAFİ

Sinema

2008 Muro

2008 Başka Semtin Çocukları

Televizyon

2005 Ihlamurlar Altında

2008 Gece Sesleri

2010 Gönülçelen

2012 Muhteşem Yüzyıl

2014 Benim Adım Gültepe

2015-2016 Güneşin Kızları

2018 Koca Koca Yalanlar

2020 Kırmızı Oda

2020-2021 Akrep

2022- Kızılcık Şerbeti