2 Ağustos 1979 tarihinde İzmir’de doğdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldu. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu’nda başladı. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakaladı. Rahmetli Zeki Alasya ile bir akrabalığı yoktur. Muhteşem Yüzyıl'da "Ayşe Hafsa Sultan/Valide Sultan (gençliği)", Benim Adım Gültepe adlı dizide "Suna" rolünde oynadı.
TİYATRO OYUNLARI
Lokomapüf
Androcles ve Aslan
Mutluluk Dağıtan Eskici
Mavi Pullu Balık
Yel Değirmeni
Fırtına
Ben Bir Kurbağayım
Küçük Kız ve Yıldız
Ayrılık
Deli Dumrul
Atinalı Timon
7 Şekspir Müzikali
Don Juan’ın Gecesi
İki Bekar
FİLMOGRAFİ
Sinema
2008 Muro
2008 Başka Semtin Çocukları
Televizyon
2005 Ihlamurlar Altında
2008 Gece Sesleri
2010 Gönülçelen
2012 Muhteşem Yüzyıl
2014 Benim Adım Gültepe
2015-2016 Güneşin Kızları
2018 Koca Koca Yalanlar
2020 Kırmızı Oda
2020-2021 Akrep
2022- Kızılcık Şerbeti