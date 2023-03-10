1952 yılında İstanbul’da doğan Bülent Ersoy, sanat hayatına özel müzik dersleri alarak başladı.

1974’te Maksim Gazinosu’nda sahneye çıkan Ersoy, Çıkardığı klasik uzun çalar “Tuti-i Mucizeyi Guyem Ne Dersem Lâf Değil” adlı plakla rekor satış elde etti. Maksim Gazinosu’nun sahibi Fahrettin Aslan, Bülent Ersoy’u assolist olarak çıkarmaya karar verdi. Ancak gerçek soy ismi Erkoç olan sanatçının soyadı Müjdat Gezen tarafından Ersoy olarak değiştirildi.

BÜLENT ERSOY’UN YASAKLI DÖNEMİ

Ağustos 1980’de İzmir Fuarı’nda seyircilerden gelen tezahürat sonrası göğüslerini açınca İzmir Cumhuriyet Savcılığı, hakkında soruşturma açtı. Eylül 1980’de Kordon’daki evinde bir hâkime hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanarak Buca Cezaevi’nde tutuklu kaldı. 12 Eylül darbesi sonrası Haziran 1981’de dönemin İç İşleri Bakanı Selahattin Çetiner tarafından çıkartılan kanunla beraber transseksüel sanatçılarla birlikte sahne yasağı aldı. Yasağı 8 Ocak 1988 tarihinde kaldırıldı.

BÜLENT ERSOY’UN CİNSİYET DEĞİŞTİRME SÜRECİ

14 Nisan 1981’de Londra’da geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ancak o dönem Türkiye cinsiyet değişikliğini tanımıyordu. 1983’te Danıştay, Bülent Ersoy’un “hukuken erkek olduğuna ve gazinolarda ancak erkek kıyafeti ile sahneye çıkabileceğine” karar verdi. ‘Pembe nüfus kağıdı’ alması yıllar sonra, sahne yasağını da kaldıran dönemin başbakanı Turgut Özal’ın öncülüğünde 1988’de çıkartılan, cinsiyet değiştirmeye izin veren kanun sayesinde oldu.

Bülent Ersoy yasaklı olduğu yıllarda çeşitli Avrupa ülkelerinden vatandaşlık teklifi aldı. 1989 yılında Adana’da verdiği bir konser sırasında bir seyirciden gelen “Çırpınırdı Karadeniz” adlı isteği okumadığı için kurşunlanarak bir böbreğini kaybetti.

Bülent Ersoy, 1980 yılında London Palladium’da ve 1983 yılında Madison Square Garden’da sahne alan ilk Türk sanatçısı olmuştur. 30 Mart 1997’de ise Ümmü Gülsüm’den sonra, etnik müzik sazlarıyla Olympia müzikholünde sahne alan ilk Türk sanatçı olmuştur. Bülent Ersoy ayrıca Ajda Pekkan ve Dario Moreno’dan sonra Olympia’da konser veren ilk Türk sanatçısı olmuş, sahnede elli kişiden oluşan orkestrasıyla dört saat süren bir program sunmuştur.

Filmografisi

Sinema

1976 Sıralardaki Heyecan

1977 Ölmeyen Şarkı

1978 İşte Bizim Hikayemiz

1980 Beddua

1981 Şöhretin Sonu

1984 Acı Ekmek

1984 Asrın Kadını

1985 Tövbekar Kadın

1986 Efkarlıyım Abiler

1988 Biz Ayrılamayız

1989 Anılar

1989 İstiyorum

Televizyon programları

1995-1996 Bülent Ersoy Show

2005 Bülent Ersoy’la Hatırla Bakalım K

2007-2009 Popstar Alaturka

2012 Beyaz Show

2013-2014 Bülent Ersoy Show

2015 Arkadaşım Hoşgeldin

2015 Bu Tarz Benim

2016 Var Mısınız Yok Musunuz

2017 Dünya Güzellerim

2017 Çukur Kendisi

2018 Popstar 2018

2020 Kuaförüm Sensin

2021 Benzemez Kimse Bize

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