Erkan Can, 1 Ocak 1958 tarihinde Bursa’da doğdu. 1974 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu, Ahmed Vefik Paşa Sahnesi’ndeki kurslara giderek tiyatro hayatına başladı. Demirtaş Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun oldu. 1982-1984 yılları arasında askerliğini yaptı. 1985 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. 1990 yılında Bakırköy Belediye Tiyatroları’na girdi.
1992 yılından itibaren sevilen dizi ‘Mahallenin Muhtarları’nda rol aldı. 1998 yılında “Gemide” adlı filmde başrol oynadı ve büyük bir hayran kitlesi oluştu.
1998 yılında 35. Antalya Film Şenliği’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü aldı. Aynı film ile 1999’de Ankara Film Festivali’nde ve Orhan Arıburnu Ödülleri’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerini aldı. 2000 yılında “Dar Alanda Kısa Paslaşmalar” ve yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ile Yılmaz Erdoğan’nın yaptığı “Vizontele” adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2003 yılında “Yazı Tura” adlı filmde Firuz karakterini canlandırdı. 2004 yılında Yazı Tura filmdeki oyunculuğu ile Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü aldı.
2003 yılında “Büyükannenin Konağı” adlı televizyon dizisinde, 2004 yılında ise “Anlat İstanbul” adlı filmde rol aldı. 2005’de “O Şimdi Mahkum” adlı filmde rol aldı. Aynı yıl “Pamuk Prenses II” adlı kısa filmde bir mafya babasını canlandırdı. 2006 yılında yönetmenliğini Özer Kızıltan’nın yaptığı “Takva” adlı filmde Muharrem adında bir tarikat mensubunu canlandırdı. Film gerek konusu gerek sanatçının oyunculuğu ile büyük yankı uyandırdı. Erkan Can bu filmdeki üstün oyunculuk performansı ile Antalya Film Şenliği’nde ve Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerini aldı.
Filmografisi
1986: Davacı
1989: Gençler
1992: Mahallenin Muhtarları
1993: Yalancı
1995: Sokaktaki Adam
1998: Bana Old and Wise’ı Çal
1998: Gemide
2000: Dar Alanda Kısa Paslaşmalar
2000: Fasulye
2001: Vizontele
2002: Azad
2004: Yazı Tura
2005: Anlat İstanbul
2005: O Şimdi Mahkum
2005: Pamuk Prenses 2
2005: Kapıları Açmak
2006: Fırtına
2006: Kader
2006: Yaşamın Kıyısında
2007: Bıçak Sırtı
2007: Takva
2008: Girdap
2008: Kara Köpekler Havlarken
2008: Düğün Şarkıcısı
2009: 7 Kocalı Hürmüz
2009: Kapalıçarşı
2009: Siyah Beyaz
2010: Çoğunluk
2011: Üsküdar’a Giderken
2011: Karçal: Kuzeyin Çığlığı
2012: Son
2012: Toprağın Çocukları
2013: Bebek İşi
2013: Galip Derviş
2013: Koğuş Akademisi
2014: Eyyvah Eyvah 3
2014: Kara Para Aşk
2014: Patron Mutlu Son İstiyor
2015: Acı Aşk
2016: Poyraz Karayel: Küresel Sermaye
2017: Bir Deli Sevda
2018: Babamın Ceketi
2018: Çarpışma
2018: Kafalar Karışık
2018: Müslüm
2018: Sevgili Komşum
2020: Aşk Tesadüfleri Sever 2
2020: Saygı (BluTV)
2020: Tövbeler Olsun
2022: Âşıklar Bayramı (Netflix)
2022: Tamirhane
2022: Kendi Yolumda
2022-: Ben Bu Cihana Sığmazam
2023: Cenazemize Hoş Geldiniz
Tiyatro oyunları
Ayyar Hamza: Ali Bey – Bakırköy Belediye Tiyatroları
Bir Geçmiş Zaman – Bakırköy Belediye Tiyatroları
Demokrasi Gemisi: Bakırköy Belediye Tiyatroları
Krallar da Ölür: Eugène Ionesco- Tiyatro Odası
Rosencrantz ve Guildenstern Öldüler: Tom Stoppard – Tiyatro Odası
Sofokles’in Antigonesi: Bertolt Brecht – Bakırköy Belediye Tiyatroları
1999: İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?: Nâzım Hikmet – Bakırköy Belediye Tiyatroları
2008: Sürmanşet: Sinan Tuzcu – İstanbul Halk Tiyatrosu
2010: Alevli Günler: Irmak Bahçeci – İstanbul Halk Tiyatrosu
2011: Paçi: Burak Akyüz – İstanbul Halk Tiyatrosu
2012: Bezirgan (Tartuffe): Moliere – İstanbul Halk Tiyatrosu
2014: İhtiyar Balıkçı ve Deniz: Yıldıray Şahinler – İstanbul Halk Tiyatrosu
Ödüller
1998: 35. Altın Portakal Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Gemide
1999: (10. Orhan Arıburnu Ödülleri) – En İyi Erkek Oyuncu – Gemide
1999: 11. Ankara Uluslararası Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Gemide
2004: (SİYAD Ödülleri) – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Yazı-Tura
2006: (28. SİYAD Türk Sinema Ödülleri) – En İyi Erkek Oyuncu – Takva
2006: 43. Altın Portakal Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Takva
2007: (1. Asya Pasifik Sinema Ödülleri) – En İyi Erkek Oyuncu – Takva
2007: (12. Nürnberg Türkiye/Almanya Film Festivali) – En İyi Erkek Oyuncu – Takva
2007: (13. Cinema Tut Ecan Geneva) – En İyi Erkek Oyuncu
2007: (26. İstanbul Film Festivali) – En İyi Erkek Oyuncu – Takva
2019: (2. İzmir Uluslararası Film Festivali) – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Müslüm
2022: 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali – “Onur Ödülü”