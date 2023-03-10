Erkan Can, 1 Ocak 1958 tarihinde Bursa’da doğdu. 1974 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu, Ahmed Vefik Paşa Sahnesi’ndeki kurslara giderek tiyatro hayatına başladı. Demirtaş Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun oldu. 1982-1984 yılları arasında askerliğini yaptı. 1985 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. 1990 yılında Bakırköy Belediye Tiyatroları’na girdi.

1992 yılından itibaren sevilen dizi ‘Mahallenin Muhtarları’nda rol aldı. 1998 yılında “Gemide” adlı filmde başrol oynadı ve büyük bir hayran kitlesi oluştu.

1998 yılında 35. Antalya Film Şenliği’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü aldı. Aynı film ile 1999’de Ankara Film Festivali’nde ve Orhan Arıburnu Ödülleri’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerini aldı. 2000 yılında “Dar Alanda Kısa Paslaşmalar” ve yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ile Yılmaz Erdoğan’nın yaptığı “Vizontele” adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2003 yılında “Yazı Tura” adlı filmde Firuz karakterini canlandırdı. 2004 yılında Yazı Tura filmdeki oyunculuğu ile Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü aldı.

2003 yılında “Büyükannenin Konağı” adlı televizyon dizisinde, 2004 yılında ise “Anlat İstanbul” adlı filmde rol aldı. 2005’de “O Şimdi Mahkum” adlı filmde rol aldı. Aynı yıl “Pamuk Prenses II” adlı kısa filmde bir mafya babasını canlandırdı. 2006 yılında yönetmenliğini Özer Kızıltan’nın yaptığı “Takva” adlı filmde Muharrem adında bir tarikat mensubunu canlandırdı. Film gerek konusu gerek sanatçının oyunculuğu ile büyük yankı uyandırdı. Erkan Can bu filmdeki üstün oyunculuk performansı ile Antalya Film Şenliği’nde ve Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerini aldı.

Filmografisi

1986: Davacı

1989: Gençler

1992: Mahallenin Muhtarları

1993: Yalancı

1995: Sokaktaki Adam

1998: Bana Old and Wise’ı Çal

1998: Gemide

2000: Dar Alanda Kısa Paslaşmalar

2000: Fasulye

2001: Vizontele

2002: Azad

2004: Yazı Tura

2005: Anlat İstanbul

2005: O Şimdi Mahkum

2005: Pamuk Prenses 2

2005: Kapıları Açmak

2006: Fırtına

2006: Kader

2006: Yaşamın Kıyısında

2007: Bıçak Sırtı

2007: Takva

2008: Girdap

2008: Kara Köpekler Havlarken

2008: Düğün Şarkıcısı

2009: 7 Kocalı Hürmüz

2009: Kapalıçarşı

2009: Siyah Beyaz

2010: Çoğunluk

2011: Üsküdar’a Giderken

2011: Karçal: Kuzeyin Çığlığı

2012: Son

2012: Toprağın Çocukları

2013: Bebek İşi

2013: Galip Derviş

2013: Koğuş Akademisi

2014: Eyyvah Eyvah 3

2014: Kara Para Aşk

2014: Patron Mutlu Son İstiyor

2015: Acı Aşk

2016: Poyraz Karayel: Küresel Sermaye

2017: Bir Deli Sevda

2018: Babamın Ceketi

2018: Çarpışma

2018: Kafalar Karışık

2018: Müslüm

2018: Sevgili Komşum

2020: Aşk Tesadüfleri Sever 2

2020: Saygı (BluTV)

2020: Tövbeler Olsun

2022: Âşıklar Bayramı (Netflix)

2022: Tamirhane

2022: Kendi Yolumda

2022-: Ben Bu Cihana Sığmazam

2023: Cenazemize Hoş Geldiniz

Tiyatro oyunları

Ayyar Hamza: Ali Bey – Bakırköy Belediye Tiyatroları

Bir Geçmiş Zaman – Bakırköy Belediye Tiyatroları

Demokrasi Gemisi: Bakırköy Belediye Tiyatroları

Krallar da Ölür: Eugène Ionesco- Tiyatro Odası

Rosencrantz ve Guildenstern Öldüler: Tom Stoppard – Tiyatro Odası

Sofokles’in Antigonesi: Bertolt Brecht – Bakırköy Belediye Tiyatroları

1999: İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?: Nâzım Hikmet – Bakırköy Belediye Tiyatroları

2008: Sürmanşet: Sinan Tuzcu – İstanbul Halk Tiyatrosu

2010: Alevli Günler: Irmak Bahçeci – İstanbul Halk Tiyatrosu

2011: Paçi: Burak Akyüz – İstanbul Halk Tiyatrosu

2012: Bezirgan (Tartuffe): Moliere – İstanbul Halk Tiyatrosu

2014: İhtiyar Balıkçı ve Deniz: Yıldıray Şahinler – İstanbul Halk Tiyatrosu

Ödüller

1998: 35. Altın Portakal Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Gemide

1999: (10. Orhan Arıburnu Ödülleri) – En İyi Erkek Oyuncu – Gemide

1999: 11. Ankara Uluslararası Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Gemide

2004: (SİYAD Ödülleri) – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Yazı-Tura

2006: (28. SİYAD Türk Sinema Ödülleri) – En İyi Erkek Oyuncu – Takva

2006: 43. Altın Portakal Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Takva

2007: (1. Asya Pasifik Sinema Ödülleri) – En İyi Erkek Oyuncu – Takva

2007: (12. Nürnberg Türkiye/Almanya Film Festivali) – En İyi Erkek Oyuncu – Takva

2007: (13. Cinema Tut Ecan Geneva) – En İyi Erkek Oyuncu

2007: (26. İstanbul Film Festivali) – En İyi Erkek Oyuncu – Takva

2019: (2. İzmir Uluslararası Film Festivali) – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Müslüm

2022: 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali – “Onur Ödülü”

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