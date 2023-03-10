Ata Demirer, 6 Temmuz 1972 yılında Bursa’da doğdu. 1991 yılında istanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü’nü kazandı. Dormen Tiyatrosu’nda 1995 yılında “komik para” adlı oyunla tiyatro sahnesinde kendini gösterdi. Öğrencilik yıllarında aynı zamanda geceleri de barlarda çalışıyordu. Ege Kumpanya adı altında bir rembetiko orkestrası kurdu ve bu orkestra ile sahne çalışmaları yaptı.

23 Şubat 1998’de Tek Kişilik Dev Kadro gösterisi ile ilk kez Leman Kültür’de sahne aldı. Bu Stand Up Gösterisi ile adını duyursa da Star TV’de yayınlanan Korsan TV programı ve oynadığı karakterler ile iyice sivrildi. Ama asıl çıkışını Avrupa Yakası adlı dizide yapmıştır.

Oynadığı Volkan karakteri ile dizinin izlenme rekorları kırmasına neden oldu. Daha sonra dizide diğer oyunculardan Hümeyra ile problem yaşadığından diziden ayrıldığı açıklandı.

ATA DEMİRER DİZİLERİ

2001 – Tatlı Hayat (Koruma Zubuti) (Konuk Oyuncu)

2004-2006 / 2008-2009 – Avrupa Yakası (Volkan Sütçüoğlu)

2011 – İstanbul’un Altınları (Siyami Azmarazlı) (Konuk Oyuncu)

2014 – Sevdaluk (Haşmet) (Konuk Oyuncu)

2019 – Jet Sosyete (Volkan Sütçüoğlu) (Konuk Oyuncu)

ATA DEMİRER FİLMLERİ

2003 – Vizontele Tuuba (Telekutucu)

2004 – Neredesin Firuze (Hamit Hayran)

2006 – Kısık Ateşte 15 Dakika (Güngör)

2008 – Osmanlı Cumhuriyeti (Padişah VII. Osman)

2010 – Eyyvah Eyvah (Hüseyin Badem)

2011 – Eyyvah Eyvah 2 (Hüseyin Badem)

2012 – Berlin Kaplanı (Ayhan Kaplan)

2014 – Eyyvah Eyvah 3 (Hüseyin Badem)

2015 – Niyazi Gül Dörtnala (Niyazi Gül)

2017 – Olanlar Oldu (Zafer, Döndü)

2018 – Hedefim Sensin (Zekeriya Taştan)

2019 – Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Sıtkı Besneci)

2023 – Bursa Bülbülü (Cengiz Sezen)

ATA DEMİRER GÖSTERİLERİ

2011 – Tek Kişilik Dev Kadro 2

2005 – Tek Kişilik Dev Kadro

2000 / 2010 – Ata Demirer Show

2001 – Korsan TV

2003 – Havadan Sudan

2005 – Anadolu Futbol Kulübü Tanıtımı

2015 – Ata Demirer Gazinosu

ATA DEMİRER TV PROGRAMLARI

2001 – Korsan TV

2007 – Hacıyatmaz

ATA DEMİRER ALBÜMLERİ

2005 – Makara

2006 – Exit (Single)

2014 – Alaturka

ÖDÜLLERİ

2005 “En İyi Erkek Komedi Oyuncu” Altın Kelebek Ödülleri

2005 “En İyi Erkek Komedi Oyuncu” Beyaz İnci Televizyon Ödülleri

2005 “En İyi Erkek Komedi Oyuncu” Çocuk Ödülleri

2009 “En İyi Erkek Komedi Oyuncu” Altın Kelebek Ödülleri

2010 “Kemal Sunal Özel Ödülü” Çayda Çıra Film Festivali

2011 “En İyi Erkek Komedi Oyuncu” Kemal Sunal Ödülleri

2012 “En İyi Erkek Şovmen” Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2014 “En İyi Erkek Komedi Oyuncu” Dadaş Film Festivali

2014 “En İyi Erkek Komedi Oyuncu” Magazin Gazetecileri Derneği

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