20 Nisan 1976 tarihinde Rize’de dünyaya geldi. Tam adı Dursun Ali Atay’dır. İki ablası ve bir abisi vardır. 16 yaşındayken babasını kanser hastalığından kaybetti.

Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı.

1998 yılında ‘İkinci Bahar’ dizisinde lise öğrencisi rolüyle ilk kez kamera karşısına geçti.

1999 yılında Berkun Oya ile birlikte ‘Krek’ adlı tiyatro topluluğu kurdu. Uzun yıllar çeşitli tiyatro sahnelerinde oyunlar oynadı.

2011-2013 yılları arasında ‘Leyla ile Mecnun’ adlı absürt komedi dizisinde oynadığı ‘Mecnun Çınar’ karakteriyle hafızalarda yer edindi. Dizi yayından kaldırıldıktan sonra aynı dizi ekibiyle beraber 2013 yılında çekilen ‘Ben de Özledim’ dizisinde kendini oynadı. Ayrıca, ‘Leyla ile Mecnun’ oyuncularının bir süre faaliyet gösterdiği ‘Leyla The Band’ müzik grubunda vokalistlik yaptı.

ALİ ATAY DİZİLERİ

1998-2001 – İkinci Bahar (Ersin)

2000 – 7 Numara (Konuk Oyuncu)

2001 – Aşkım Aşkım (Konuk Oyuncu)

2003 – Şansa Bak (Konuk Oyuncu)

2003 – Şapkadan Babam Çıktı (Maksut)

2004 – Çınaraltı (Serhan)

2004 – Çeşm-i Bülbül (Veli)

2006 – Cemile (Demir)

2007 – Hayat Kavgam (Veysel)

2008 – Eşref Saati (Sebati)

2009 – Yapma Diyorum (Aşık Mağlubi)

2010 – Kılıç Günü (Cenk Kızıltan)

2010 – Gönül Ferman Dinlemiyor (Mayk/Murat)

2011-2013 – Leyla ile Mecnun (Mecnun Çınar)

2013-2014 – Ben de Özledim (Ali Atay)

2015 – Mutlu Ol Yeter (Can)

2017 – Masum (Yusuf)

2021 – Son Yaz (Selim Kara)

ALİ ATAY FİLMLERİ

2000 – Artık Çok Geç (Kemal)

2004 – Kırlangıç (Aşık Mağlubi)

2005 – Çanta (İlhan)

2005 – O Şimdi Mahkum (Yiğit Çiftgör)

2007 – İyi Seneler Londra (Firuz)

2009 – 40 (Metin)

2010 – Vay Arkadaş (Manik)

2013 – Sen Aydınlatırsın Geceyi (Cemal)

2017 – Ayla (Ali)

2018 – Nuh Tepesi (Ömer)

2019 – Türk İşi Dondurma (Mehmet)

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

2002 – Yine Ne Oldu?

2002 – Adamlar

2003 – Op’la Zo’nun Dramı

2004 – Yangın Duası

2009 – Bayrak