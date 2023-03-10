Metin Akdülger, 10 Nisan 1988 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Akdülger, 1.84 metre boyunda, 70 kilo ve Koç burcudur.

Lise yıllarında amatör tiyatro oyunlarında yer alan ve kısa filmler çeken Akdülger, Koç Üniversitesi’ndeki eğitimine devam ettiği sırada okuldaki oyunculuk derslerine katıldı ve bu yıllarda da oyunlarında yer almaya devam etti.

2012’de Craft Tiyatro ekibine dahil oldu. Profesyonel tiyatro kariyeri 2012’de, Kaset oyunundaki rolüyle başlayan oyuncu, 2013’te gençlik dizisi Medcezir’de rol alarak televizyon sektörüne girdi. Aynı yıl başrol oynadığı ilk filmi Bensiz yayımlandı. Sinema deneyiminin ardından 2014’te Didaskali Tiyatro’nun hazırladığı Maşenka oyunuyla tekrar tiyatro çalışmalarına başladı. 2015’te, dönem dizisi Analar ve Anneler’de rol aldı

Filmografisi

Sinema

2013 The Mask

2014 Bensiz

2016 Tereddüt

2016 Farewellcome

2016 Yok, Sağ Ol

2017 Kırık Kalpler Bankası

2018 En Sevdiğim Kumaş

2019 The Ruse

2020 İnsanlar İkiye Ayrılır

Televizyon

2013-2015 Medcezir

2015 Analar ve Anneler

2016-2017 Muhteşem Yüzyıl Kösem

İnternet dizi ve filmleri

2018 Şahsiyet

2019-2021 Atiye

2020 Yarına Tek Bilet

2021 Kulüp

2022- Dünyayla Benim Aramda

Video klip

2016 Yine Buluşuruz

2019 Bekliyodum Bayadır

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2022 Porsche Türkiye

Tiyatro oyunları

2012 Kaset

2014 Maşenka

2016 Kahramanlar Hep Erkek

2017 Baldan Karanlık

Ödüller

2018 2. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri – Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu – Baldan Karanlık

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