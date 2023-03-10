Metin Akdülger, 10 Nisan 1988 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Akdülger, 1.84 metre boyunda, 70 kilo ve Koç burcudur.
Lise yıllarında amatör tiyatro oyunlarında yer alan ve kısa filmler çeken Akdülger, Koç Üniversitesi’ndeki eğitimine devam ettiği sırada okuldaki oyunculuk derslerine katıldı ve bu yıllarda da oyunlarında yer almaya devam etti.
2012’de Craft Tiyatro ekibine dahil oldu. Profesyonel tiyatro kariyeri 2012’de, Kaset oyunundaki rolüyle başlayan oyuncu, 2013’te gençlik dizisi Medcezir’de rol alarak televizyon sektörüne girdi. Aynı yıl başrol oynadığı ilk filmi Bensiz yayımlandı. Sinema deneyiminin ardından 2014’te Didaskali Tiyatro’nun hazırladığı Maşenka oyunuyla tekrar tiyatro çalışmalarına başladı. 2015’te, dönem dizisi Analar ve Anneler’de rol aldı
Filmografisi
Sinema
2013 The Mask
2014 Bensiz
2016 Tereddüt
2016 Farewellcome
2016 Yok, Sağ Ol
2017 Kırık Kalpler Bankası
2018 En Sevdiğim Kumaş
2019 The Ruse
2020 İnsanlar İkiye Ayrılır
Televizyon
2013-2015 Medcezir
2015 Analar ve Anneler
2016-2017 Muhteşem Yüzyıl Kösem
İnternet dizi ve filmleri
2018 Şahsiyet
2019-2021 Atiye
2020 Yarına Tek Bilet
2021 Kulüp
2022- Dünyayla Benim Aramda
Video klip
2016 Yine Buluşuruz
2019 Bekliyodum Bayadır
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2022 Porsche Türkiye
Tiyatro oyunları
2012 Kaset
2014 Maşenka
2016 Kahramanlar Hep Erkek
2017 Baldan Karanlık
Ödüller
2018 2. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri – Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu – Baldan Karanlık