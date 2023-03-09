30 Haziran 1973 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Artvin´li olan Şevket Çoruh İlk ve Orta öğrenimini Üsküdar’da, Lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nden mezun oldu. Bir İnternet firmasının reklamlarında oynadığı Kokoreççi tiplemesiyle adını duyuran Şevket Çoruh, bir çok sinema ve dizi filmlerde oynadı.

Filmografisi

Sinema ve TV filmleri

2003 İnşaat

2004 Anlat İstanbul

2004 Eğreti Gelin

2004 Bir Aşk Hikayesi

2004 Gülizar

2004 Kayıp Aşklar

2008 Usta

2009 Sonsuz

2010 Anı Yaşamak

2010 Çakallarla Dans

2011 Anadolu Kartalları

2012 Çanakkale 1915 Mehmet Çavuş

2012 Çakallarla Dans 2:Hastasıyız Dede

2014 İnşaat 2

2014 Hayat Sana Güzel

2014 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

2016 Çakallarla Dans 4

2017 Aile Arasında

2017 Yanlış Anlama

2018 Canavar Gibi

2018 Çakallarla Dans 5

2022 Çakallarla Dans 6

Televizyon

1996 Köşe Kapmaca

1996 Sevda Kondu

1997-1998 Çiçek Taksi

1998 Affet Bizi Hocam

1999 Yılan Hikâyesi

2000 Ruhsar

2002 Azad

2003-2004 Sultan Makamı

2005 Canın Sağolsun

2005 Savcının Karısı

2006 Gönül

2006-2022 Arka Sokaklar

2007 Komedi Dükkanı

2008 Anında Görüntü Show

2010 Akasya Durağı

2010 Umut Yolcuları

2012 İşler Güçler

2018 İkizler Memo-Can

2023- Tetikçi İskender

İnternet

2021 N Kuşağı

2022- Sıcak Kafa

Tiyatro oyunları

2004 Mucizeler Komedisi

2010 Mağara Adamı

2015 Tamamen Doluyuz

2017 Bir Baba Hamlet

Ödüller

2003 Sinema Yazarları Derneği En İyi Erkek Oyuncu – İnşaat

2004 11. ÇASOD “En İyi Oyuncu” Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu – İnşaat

2004 23. Uluslararası İstanbul Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu – İnşaat

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