30 Haziran 1973 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Artvin´li olan Şevket Çoruh İlk ve Orta öğrenimini Üsküdar’da, Lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nden mezun oldu. Bir İnternet firmasının reklamlarında oynadığı Kokoreççi tiplemesiyle adını duyuran Şevket Çoruh, bir çok sinema ve dizi filmlerde oynadı.
Filmografisi
Sinema ve TV filmleri
2003 İnşaat
2004 Anlat İstanbul
2004 Eğreti Gelin
2004 Bir Aşk Hikayesi
2004 Gülizar
2004 Kayıp Aşklar
2008 Usta
2009 Sonsuz
2010 Anı Yaşamak
2010 Çakallarla Dans
2011 Anadolu Kartalları
2012 Çanakkale 1915 Mehmet Çavuş
2012 Çakallarla Dans 2:Hastasıyız Dede
2014 İnşaat 2
2014 Hayat Sana Güzel
2014 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
2016 Çakallarla Dans 4
2017 Aile Arasında
2017 Yanlış Anlama
2018 Canavar Gibi
2018 Çakallarla Dans 5
2022 Çakallarla Dans 6
Televizyon
1996 Köşe Kapmaca
1996 Sevda Kondu
1997-1998 Çiçek Taksi
1998 Affet Bizi Hocam
1999 Yılan Hikâyesi
2000 Ruhsar
2002 Azad
2003-2004 Sultan Makamı
2005 Canın Sağolsun
2005 Savcının Karısı
2006 Gönül
2006-2022 Arka Sokaklar
2007 Komedi Dükkanı
2008 Anında Görüntü Show
2010 Akasya Durağı
2010 Umut Yolcuları
2012 İşler Güçler
2018 İkizler Memo-Can
2023- Tetikçi İskender
İnternet
2021 N Kuşağı
2022- Sıcak Kafa
Tiyatro oyunları
2004 Mucizeler Komedisi
2010 Mağara Adamı
2015 Tamamen Doluyuz
2017 Bir Baba Hamlet
Ödüller
2003 Sinema Yazarları Derneği En İyi Erkek Oyuncu – İnşaat
2004 11. ÇASOD “En İyi Oyuncu” Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu – İnşaat
2004 23. Uluslararası İstanbul Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu – İnşaat