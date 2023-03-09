4 Aralık 1977'de Merzifon'da doğdu. Eğitimci bir aileden gelen Çağlar Çorumlu'nun annesi ve babası öğretmendir. 1994 yılında Merzifon Lisesinden mezun oldu. Daha sonra Eskişehir'e yerleşti. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden mezun oldu. Eskişehir'de yaşadığı yıllarda, okuduğu üniversitenin tiyatro kulübüne katıldı. Kendisindeki oyunculuk yeteneğini ilk olarak, bu tiyatro kulübünün yönetmeni olan Tolga Evren'in desteği ile fark etti. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, tiyatro eğitimi almak ve tiyatro hayatına profesyonel olarak devam etmek için 2000 yılında İstanbul'a yerleşti.

Doğum 4 Aralık 1977 (45 yaşında)

Merzifon, Amasya, Türkiye Meslek Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Etkin yıllar 1999-günümüz Evlilik Gaye Pişkin (e. 2012) Çocuk(lar) Ali Emre Çorumlu (d.2015)

Tiyatro oyunları

Yorgun Cümleler Günlüğü : Rodrigo Garcia - TiyatrOPS6 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - 2019

Big Shoot : Koffi Kwahulé - TiyatrOPS6 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - 2014

Şark Dişçisi : Hagop Baronyan - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011

Marat-Sade : Peter Weiss - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

Tarla Kuşuydu Juliet : Ephraim Kishon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009

Karagöz Geri Döndü : Cemal Ünlü - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009

İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Ayşegül Sıkıntıda : Tiyatro Kılçık - 2008

Ayşegül Hindistanda : Tiyatro Kılçık - 2007

Kadınlarda Savaşı Yitirdi : Curzio Malaparte - Kabare Taksim - 2006

Havadan Sudan : Oya Yüce - Kabare Taksim - 2002

Bir Şahnaz Oyun : Turgut Özakman - TKM - 2001

Kızgın Damdaki Kedi : Tennessee Williams - MSM Actor Studıo mezuniyet oyunu - 2001

Mezopotamya Üçlemesi : Taziye : Murathan Mungan - Yön: Ünsal Şaşkın 1999 - 2000

Filmografisi

Mucize Aynalar: Şahap - 2023

Hazine: Mesut - 2022 [1]

Erşan Kuneri : Altın Oran - 2022-

Ayak İşleri : Vedat - 2021-günümüz

Babam Çok Değişti : Mehmet Ali - 2020-2021

Karakomik Filmler 2; Emanet - 2020

Jet Sosyete : Yaşar Yüksel - (2018-2019 / 2020 Yılbaşı Özel Bölümü)

Cebimdeki Yabancı : Suavi - 2018

Arif V 216 : Zeki Müren - 2018

Kolonya Cumhuriyeti : Peker - 2017

Tatlım Tatlım : Haybeden Gerçeküstü Aşk : 2017

Kor : Aslan - 2016

Bulantı : Beşir - 2015

Yok Artık! : Semih - 2015 [2]

Pek Yakında : Zeki - 2014

Daire : Necip - 2014

Aldırma Gönül : Levent - 2013

Cesur Hemşire : Babür - 2013

Güldür Güldür : Şevket - 2013-2017/2019-2020

İbreti Ailem : Kenan - 2012

Koyu Kırmızı : Galip - 2012

Prensesin Uykusu : Aziz - 2010

Rina : Umut - 2009

Teyzanne : Şaşkın Bakkal - 2009

Haneler : Çağlar - 2009

Osmanlı Cumhuriyeti : Piştici - 2008

Avrupa Yakası : Kayhan - 6. sezon (2008-2009)

Üvey Aile : Feyyaz - 2008

Derman : Güven - 2008

Ezo Gelin 1. sezon : Zeki - 2006

Kader : Kamil - 2006

Hayat Türküsü : Sezgin - 2006

Ah Polis Olsam : 2006

Yanılgılar : Mehmet - 2006

Ters Köşe : Sinan - 2005

Gece Yürüyüşü : Hakan - 2005

Ruhsar: Baha - 2000

Yedi Numara : Yusuf Güdük - 2000

Ödülleri

2015 - 20. Sadri Alışık Sinema Ödülleri, Müzikal ya da Komedi dalında "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" (Pek Yakında) ,

2012 - 16. Afife Tiyatro Ödülleri, "Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu" (Şark Dişçisi)

2017 - 44. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, ''En İyi Komedi & Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu'' (Güldür Güldür Show)

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