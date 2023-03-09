4 Aralık 1977'de Merzifon'da doğdu. Eğitimci bir aileden gelen Çağlar Çorumlu'nun annesi ve babası öğretmendir. 1994 yılında Merzifon Lisesinden mezun oldu. Daha sonra Eskişehir'e yerleşti. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden mezun oldu. Eskişehir'de yaşadığı yıllarda, okuduğu üniversitenin tiyatro kulübüne katıldı. Kendisindeki oyunculuk yeteneğini ilk olarak, bu tiyatro kulübünün yönetmeni olan Tolga Evren'in desteği ile fark etti. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, tiyatro eğitimi almak ve tiyatro hayatına profesyonel olarak devam etmek için 2000 yılında İstanbul'a yerleşti.
|Doğum
|4 Aralık 1977 (45 yaşında)
Merzifon, Amasya, Türkiye
|Meslek
|Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu
|Etkin yıllar
|1999-günümüz
|Evlilik
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Gaye Pişkin (e. 2012)
|Çocuk(lar)
|Ali Emre Çorumlu (d.2015)
Tiyatro oyunları
- Yorgun Cümleler Günlüğü : Rodrigo Garcia - TiyatrOPS6 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - 2019
- Big Shoot : Koffi Kwahulé - TiyatrOPS6 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - 2014
- Şark Dişçisi : Hagop Baronyan - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011
- Marat-Sade : Peter Weiss - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010
- Tarla Kuşuydu Juliet : Ephraim Kishon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009
- Karagöz Geri Döndü : Cemal Ünlü - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009
- İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008
- Ayşegül Sıkıntıda : Tiyatro Kılçık - 2008
- Ayşegül Hindistanda : Tiyatro Kılçık - 2007
- Kadınlarda Savaşı Yitirdi : Curzio Malaparte - Kabare Taksim - 2006
- Havadan Sudan : Oya Yüce - Kabare Taksim - 2002
- Bir Şahnaz Oyun : Turgut Özakman - TKM - 2001
- Kızgın Damdaki Kedi : Tennessee Williams - MSM Actor Studıo mezuniyet oyunu - 2001
- Mezopotamya Üçlemesi : Taziye : Murathan Mungan - Yön: Ünsal Şaşkın 1999 - 2000
Filmografisi
- Mucize Aynalar: Şahap - 2023
- Hazine: Mesut - 2022 [1]
- Erşan Kuneri : Altın Oran - 2022-
- Ayak İşleri : Vedat - 2021-günümüz
- Babam Çok Değişti : Mehmet Ali - 2020-2021
- Karakomik Filmler 2; Emanet - 2020
- Jet Sosyete : Yaşar Yüksel - (2018-2019 / 2020 Yılbaşı Özel Bölümü)
- Cebimdeki Yabancı : Suavi - 2018
- Arif V 216 : Zeki Müren - 2018
- Kolonya Cumhuriyeti : Peker - 2017
- Tatlım Tatlım : Haybeden Gerçeküstü Aşk : 2017
- Kor : Aslan - 2016
- Bulantı : Beşir - 2015
- Yok Artık! : Semih - 2015[2]
- Pek Yakında : Zeki - 2014
- Daire : Necip - 2014
- Aldırma Gönül : Levent - 2013
- Cesur Hemşire : Babür - 2013
- Güldür Güldür : Şevket - 2013-2017/2019-2020
- İbreti Ailem : Kenan - 2012
- Koyu Kırmızı : Galip - 2012
- Prensesin Uykusu : Aziz - 2010
- Rina : Umut - 2009
- Teyzanne : Şaşkın Bakkal - 2009
- Haneler : Çağlar - 2009
- Osmanlı Cumhuriyeti : Piştici - 2008
- Avrupa Yakası : Kayhan - 6. sezon (2008-2009)
- Üvey Aile : Feyyaz - 2008
- Derman : Güven - 2008
- Ezo Gelin 1. sezon : Zeki - 2006
- Kader : Kamil - 2006
- Hayat Türküsü : Sezgin - 2006
- Ah Polis Olsam : 2006
- Yanılgılar : Mehmet - 2006
- Ters Köşe : Sinan - 2005
- Gece Yürüyüşü : Hakan - 2005
- Ruhsar: Baha - 2000
- Yedi Numara : Yusuf Güdük - 2000
Ödülleri
- 2015 - 20. Sadri Alışık Sinema Ödülleri, Müzikal ya da Komedi dalında "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" (Pek Yakında),
- 2012 - 16. Afife Tiyatro Ödülleri, "Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu" (Şark Dişçisi)
- 2017 - 44. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, ''En İyi Komedi & Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu'' (Güldür Güldür Show)