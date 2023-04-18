2,08 boyunda olan Alperen Şengün, 25 Temmuz 2002 yılında Giresunda doğdu. İlk profesyonel sözleşmesini Bandırma Kırmızı’da imzaladı. Daha sonra Beşiktaş forması giyen Şengül, 2020-21 Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonunun en değerli oyuncusu seçildi ve ligde MVP seçilen en genç basketbolcu oldu.

2021 NBA Seçmeleri’nde Oklahoma City Thunder tarafından 1. turda 16. sıradan seçildi ve gelecekteki iki kez ilk tur seçim hakkı karşılığında Houston Rockets’a takas edildi. 7 Ağustos 2021’de Rockets ile sözleşme imzaladı.

Şengün, 12 Ocak’ta Sacramento Kings’e karşı 135-115 mağlup oldukları karşılaşmada Sacramento Kings maçında kariyerinin ilk ‘triple-double’ını yaptı. Milli basketbolcu 10 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik performansıyla NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot oldu.