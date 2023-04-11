26 Mayıs 1997 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Aslen Artvinlidir. 14 yaşında iken anne ve babası boşandıktan sonra İstanbul’a yerleşerek eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okullu iken okulun tiyatro ekiplerine katıldı. Ankara Altındağ Gençlik Merkez’inde tiyatro ekibine dahil oldu.

İstanbul’da iken bir gece ailecek akşam yemeğinde iken yapımcı Arzu Eğmirile şans eseri tanışıp sonrasında “O Hayat Benim” dizisinin yönetmenlerinden Yönetmen Merve Girgin ile tanıştırdı. Ve “O Hayat Benim” dizisinde oynamaya başladı.

Bir dergiye gönderdiği fotoğraflarla birinci oldu ve kapakta yer aldı.

Filmografisi

Sinema

2017 Oha Diyorum

2017 Yol Arkadaşım

2018 Yol Arkadaşım 2

2018 İyi Oyun

Hiç

Roza

Televizyon

2014-2017 O Hayat Benim

2017 Lise Devriyesi

2017 Kayıtdışı

2018 Servet

2019-2020 Zalim İstanbul

2022 Gülümse Kaderine

2023 Tetikçinin Oğlu

İnternet

2022 Duran

Ödülleri

Umut Vaat Eden Oyuncu – 2. Uluslararası İzmir Film Festivali (2019)