26 Mayıs 1997 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Aslen Artvinlidir. 14 yaşında iken anne ve babası boşandıktan sonra İstanbul’a yerleşerek eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okullu iken okulun tiyatro ekiplerine katıldı. Ankara Altındağ Gençlik Merkez’inde tiyatro ekibine dahil oldu.
İstanbul’da iken bir gece ailecek akşam yemeğinde iken yapımcı Arzu Eğmirile şans eseri tanışıp sonrasında “O Hayat Benim” dizisinin yönetmenlerinden Yönetmen Merve Girgin ile tanıştırdı. Ve “O Hayat Benim” dizisinde oynamaya başladı.
Bir dergiye gönderdiği fotoğraflarla birinci oldu ve kapakta yer aldı.
Filmografisi
Sinema
2017 Oha Diyorum
2017 Yol Arkadaşım
2018 Yol Arkadaşım 2
2018 İyi Oyun
Hiç
Roza
Televizyon
2014-2017 O Hayat Benim
2017 Lise Devriyesi
2017 Kayıtdışı
2018 Servet
2019-2020 Zalim İstanbul
2022 Gülümse Kaderine
2023 Tetikçinin Oğlu
İnternet
2022 Duran
Ödülleri
Umut Vaat Eden Oyuncu – 2. Uluslararası İzmir Film Festivali (2019)