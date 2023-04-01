Anketler ne diyor, kim önde?

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SİBEL TAŞÇIOĞLU ’NUN OYNADIĞI DİZİLER 2022- Kızılcık Şerbeti 2018-2022 – Bir Zamanlar Çukurova 2016 – Muhteşem Yüzyıl Kösem 2016 – Kehribar 2013 – Medcezir 2012 – Bulutların Ötesi 2010 – Yasemince 2009 – Aile Saadeti 2008 – Pulsar 2007 – Gönül Salıncağı 2006 – Gözyaşı Çetesi 2004 – Büyük Buluşma 2004 – Yadigar 2003 – Mühürlü Güller 2002 – Ekmek Teknesi 2002 – Berivan 2002 – Kibar Ana 2002 – Anne Babamla Evlensene 2000 – Karakolda Ayna Var 2000 – Evdeki Yabancı 1999 – Akşam Güneşi 1995 – Çiçek Taksi