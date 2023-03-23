Nihat Hatipoğlu 1955 Diyarbakır doğumlu. Diyarbakır, Siirt ve Malatya’da ilkokulu tamamladı. 1975’de Uşak İmam-Hatip Lisesi’ni ve Uşak Lisesi’ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında “Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü” adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu.
1985-1987 yılları arasında Mısır’da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur’an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak görev yapmaktadır.
Kanal A’da 5 yıl dini programları hazırlayıp sundu. Ayrıca Ankara’da yayın yapan iki yerel radyoda 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash tv’de , 2005 Ramazan ayında Star tv’de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2006 yılında Star tv de “Dosta Doğru” programı sundu ve 2006 yılında Star Tv de iftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri iftar ve sahur programlarını 1.olarak seçti. Programları Türkiye’de birçok radyoda yayınlanmaktadır.
Eserler
İnsanlığın Geleceği ve İslam, 1988
İslami Davetin İlkeleri, 1988
Fitneler, 1997
Ashapdan Bir Demet, 1997
Bazı Hadislerin Günümüze Yansıması, 1997
Ayetlere Farklı Bir Bakış, 1997
Asr-ı Saadette Müşrik ve Münafık Liderler, 1999
Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü, 1999
Ebu Zür’a er-Razi ve Hadis İlmindeki Yeri, 2000
Hz. Peygamberle İslam’ı Doğru Anlamak, 2006
Saadet Asrından Damlalar, 2008
Sevgi Dininden Yansımalar, 2009
Dört Halife, 2010
Gökteki Yıldızlar, 2010
O’nu Nasıl Sevdiler, 2010
Nihat Hatipoğlu’nun Kaleminden Günlük Dualar, 2010
Barış Elçisinden Rahmet Dokunuşları, 2010
Allah’ı Bildiğimi Sanırdım, 2011
Rahmete Firar Etmek, 2011
Büyüklerin Duaları, 2011
Kur’an ve Sünnet Işığında Felaketler ve Deprem, 2011
Hz. Peygamber ile Kur’an’ı Doğru Anlamak, 2015
Nihat Hatipoğlu’nun anlatımıyla babası Haydar Hatipoğlu