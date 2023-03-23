Nihat Hatipoğlu 1955 Diyarbakır doğumlu. Diyarbakır, Siirt ve Malatya’da ilkokulu tamamladı. 1975’de Uşak İmam-Hatip Lisesi’ni ve Uşak Lisesi’ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında “Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü” adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu.

1985-1987 yılları arasında Mısır’da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur’an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Kanal A’da 5 yıl dini programları hazırlayıp sundu. Ayrıca Ankara’da yayın yapan iki yerel radyoda 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash tv’de , 2005 Ramazan ayında Star tv’de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2006 yılında Star tv de “Dosta Doğru” programı sundu ve 2006 yılında Star Tv de iftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri iftar ve sahur programlarını 1.olarak seçti. Programları Türkiye’de birçok radyoda yayınlanmaktadır.

Eserler

İnsanlığın Geleceği ve İslam, 1988

İslami Davetin İlkeleri, 1988

Fitneler, 1997

Ashapdan Bir Demet, 1997

Bazı Hadislerin Günümüze Yansıması, 1997

Ayetlere Farklı Bir Bakış, 1997

Asr-ı Saadette Müşrik ve Münafık Liderler, 1999

Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü, 1999

Ebu Zür’a er-Razi ve Hadis İlmindeki Yeri, 2000

Hz. Peygamberle İslam’ı Doğru Anlamak, 2006

Saadet Asrından Damlalar, 2008

Sevgi Dininden Yansımalar, 2009

Dört Halife, 2010

Gökteki Yıldızlar, 2010

O’nu Nasıl Sevdiler, 2010

Nihat Hatipoğlu’nun Kaleminden Günlük Dualar, 2010

Barış Elçisinden Rahmet Dokunuşları, 2010

Allah’ı Bildiğimi Sanırdım, 2011

Rahmete Firar Etmek, 2011

Büyüklerin Duaları, 2011

Kur’an ve Sünnet Işığında Felaketler ve Deprem, 2011

Hz. Peygamber ile Kur’an’ı Doğru Anlamak, 2015

Nihat Hatipoğlu’nun anlatımıyla babası Haydar Hatipoğlu