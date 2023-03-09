Ailesi tarafından aslen Erzurum’un Aşkale ilçesinden olan Ilıcalı, 29 Mayıs 1969 tarihinde babasının müteahhitlik ve ticaret yaptığı Edirne’de doğdu. Atalarının Azerbaycan’dan geldiğini ifade etmiştir.

İlkokulu Edirne’de bitirdikten sonra, ortaöğrenimini İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesinde (eski adı Kadıköy Maarif Koleji) tamamladı. Yükseköğrenimine İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde başlayan Ilıcalı, öğrenim hayatını yarıda bırakarak iş hayatına giriş yapmıştır.

Ilıcalı, 22 yaşında medya sektörüne ilk adımını attı ve Show TV’de spor muhabiri olarak çalışmaya başladı. Uzun yıllar muhabir olarak çalıştıktan sonra, 2004 yılında kendi prodüksiyon şirketi Acun Medya’yı kurarak kısa sürede Türkiye’nin önemli ve büyük prodüksiyon şirketlerinden biri haline getirdi. İlk kez 2008 yılında Türkiye’nin vergi rekortmenleri listesinde yer aldı.

Ilıcalı, her sene vergi rekortmenleri listesinde ilk 100 arasında yer almış ve kendi alanında birinci olmuştur.

Acun Ilıcalı medya kariyerine 1990’lı yıllarda spor muhabirliği yaparak başladı. 2002 yılında Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanalları için programlar ve içerikler üretti.

Kendisinin hazırlayıp sunduğu gezi-eğlence programı Acun Firarda ile 100’den fazla ülke gezerek büyük bir başarı yakaladı. Ulaştığı yüksek izlenme oranları ile de ülkenin en popüler isimlerinden birisi oldu.

2004 yılında kendi yapım şirketi Acun Medya’yı kuran Ilıcalı; Var mısın Yok musun?, Fear Factor, Survivor, Yetenek Sizsiniz, O Ses, MasterChef, Yok Böyle Dans, Rising Star ve Ninja Warrior gibi dünyaca tanınan birçok formatın haklarını satın alarak Türk izleyicisine uyarladı ve en çok izlenen televizyon kanallarının prime time kuşaklarında yayınladı.

Acun Medya, 2013 yılında TV8 kanalını bünyesine dâhil etti. Acun Medya prodüksiyonlarıyla TV8, %1’lik izlenme oranından, Türkiye’nin en çok izlenen TV kanalları arasına girdi. Daha sonra Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarından biri olan Doğuş Yayın Grubu ile de ortaklığa imza attı.

2016 yılında TV8,5 adlı eğlence ve spor kanalını da hayata geçirdi ve kısa sürede kanalı ülkenin en çok izlenen tematik kanalları arasına taşıdı.

Ilıcalı’nın medya sektöründeki ilk uluslararası girişimi 2016 yılında Yunanistan’da gerçekleştirdiği projelerle başladı.[18] Acun Medya, Yunanistan’da O Ses, Survivor, Yetenek Sizsiniz ve İşte Benim Stilim gibi birçok programın prodüksiyonunu yaptı. Skai TV’de yayınlanan programlar %70 civarında izlenme oranlarına ulaşarak Yunan televizyon tarihinde rekor kırdı.

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