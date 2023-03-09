17 Mart 1972 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Defne Samyeli, baba tarafından aslen Malatyalıdır, anne tarafından Adanalıdır. Babası emekli amiraldir, annesi otel işletmecisidir. ‘Sühan’ (1973) adında erkek kardeşi vardır.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Kimya bölümünde okuduğu sırada yatay geçiş yaptığı İş İdaresi bölümünde tamamladı.

Defne Samyeli, 1991 yılında Magic Box’ın (Star TV) düzenlediği güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Ardından katıldığı Avrupa Güzellik Yarışması’nda da üçüncü seçildi.

Inter Star’da (Star TV) ‘Youngstar Galaxy’, ‘Salı Pazarı’, ‘İyi Günler Türkiye’ programlarında sunuculuk yaparak televizyon macerasına başladı.

Defne Samyeli, 1994 yılında Show TV’ye geçti. Burada ‘Show’da Show’ adlı bir eğlence programı yaptı. 1996 yılında Kanal D’de ‘Şakalamaca’ adlı programı sunduktan sonra ‘Gecenin İçinden’ adlı gece bülteniyle ekranlara geldi.

Özel Yaşamı

1995-2011 yılları arasında mimar Eren Talu ile evli kaldı. ‘Deren’ (d.1996) ve ‘Derin’ (d.2003) adlarında iki kız çocuk dünyaya getirdi. 2012-2016 yılları arasında aşk yaşadığı ekonomist Emre Alkin ile nişanlandı fakat evlenmeden ayrıldı.

Defne Samyeli 1.74 metre boyundadır.

Dizileri

2013 – Babam Sınıfta Kaldı (Çiğdem)

2015-2016 – Kurtlar Vadisi Pusu (Asya / Zeynep)

2018 – İstanbullu Gelin

2020 – Hekimoğlu (Konuk Oyuncu)

2020-2021 – Sol Yanım (Asena)

2022- Aldatmak (Elmas Heves)

Albümleri

1994 – Tek Başına

2015 – Son Arzum (Single)

2019 – Ağla Ağla (Single)

Programları

1991-1994 – Salı Pazarı (Star TV)

1992-1993 – İyi Günler Türkiye (Star TV)

1994 – Pazar Show (Show TV)

1994-1995 – Show’da Show (Show TV)

1996 – Şakalamaca (Kanal D)

1996-1999 – Gecenin İçinden (Kanal D)

1998 – Defne Samyeli ile Flaş Haber (Kanal D)

1999-2002 – Kanal D Ana Haber Bülteni (Kanal D)

2002-2007 – Show TV Ana Haber Bülteni (Show TV)

2006 – Vizyon (Show TV)

2010 – Her Şey Bambaşka (ATV)

2011 – 45 Dakika (A Haber)

2011 – Söz Teması (A Haber)

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