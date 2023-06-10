Gama ışını patlamaları arasında en yüksek enerjiye ve şiddete sahip olan BOAT, sadece birkaç saniye içinde Güneş'in tüm ömrü boyunca üreteceği kadar enerji üretmişti. BOAT'ın resmi adı GRB 221009A olmasına rağmen, genellikle BOAT olarak bilinir. Bilim insanları, bu patlamanın devasa bir yıldızın bir karadelik içine çökmesi sonucunda meydana geldiğini düşünüyor. Ancak, patlamanın neden bu kadar parlak ışıldadığı konusunda henüz kesin bir bilgiye sahip değillerdi.

Yeni bir araştırmayla, bu gama ışını patlamasının neden bu kadar yoğun olduğu anlaşıldı. Patlama doğrudan Dünya'ya yönelmiş ve beraberinde büyük miktarda yıldız materyali sürüklemişti.

Science Advances dergisinde yayımlanan yeni makaleye göre, bu patlamanın parlaklığı, jetin açısı ve diğer belirli özelliklerinden kaynaklanıyor. Ancak, jetin sınırının neden gözlemlenemediği konusundaki gizem hala çözülmemişti.

Bath Üniversitesi'nden Hendrik Van Earthen, "Artık ışınımın yavaşça solmasının dar bir gaz jetinin özelliği olmadığını biliyoruz. Bu durumu bildiğimiz için patlamanın şiddetinin arkasında başka bir sebebin olduğunu düşündük ve matematiksel modellerimiz de bunu destekledi" dedi.

Brendan O'Connor, George Washington Üniversitesi'nde lisansüstü öğrencisi ve çalışmanın baş yazarı, "GRB 221009A, gama ışını patlamalarını anlama konusunda ileriye doğru atılan muazzam bir adımı temsil ediyor ve en yoğun patlamaların sıradan gama ışını patlamalarında kabul edilen standart fizik kanunlarına uymadığını gösteriyor" dedi.

Yeni bulgular, GRB 221009A'nın dev yıldızların çöküşünde göreceli dışa akışların nasıl oluştuğuna dair standart teorilerimizi yeniden gözden geçirmeye zorluyor. Ayrıca, bu olay uzun gama ışını patlamalarını anlamamız için bir Rosetta taşı olabilir.

Yapılandırılmış jet uç noktadaki GRB 221009A'nın olağandışı davranışını açıklıyor ve gama ışını patlamalarının her zaman beklenildiği gibi davranmayabileceğini gösteriyor.

Bu çığır açıcı bulgular, Science Advances dergisinde "A structured jet explains the extreme GRB 221009" (Yapılandırılmış jet uç noktadaki GRB 221009A'ya açıklık getiriyor) başlıklı yeni bir makalede detaylı olarak anlatıldı.