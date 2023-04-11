YENİ EVLENECEKLERE 150 BİN TL KREDİ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimler öncesi birçok ekonomik müjde verdi. AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurdu. Erdoğan, “Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir.” dedi.