Ancak son yıllarda, daha modern ve kişiselleştirilmiş düğün davetiye trendlerinin popülerlik kazandığı belirtildi.

Düğün davetiyesi seçiminin çiftlerin düğün temasını yansıtan, kişisel tarzlarını yansıtan ve unutulmaz bir izlenim bırakan bir detay olduğunu söyleyen sektörün önemli firmalarından Davetiye Dünyası’nın sahibi Semih Uykutan, “Evlilik adayları, bu özel günlerinde düğün davetiyesi seçimine özen göstererek, misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunmak istiyor” dedi.

Matbaacılık ve davetiye alanında uzun yıllardır faaliyet gösterdiklerini belirten Uykutan, şirketi ikinci kuşak olarak yönettiğini ve Davetiye Dünyası markası ile davetiye alanında sektörün lideri olmayı amaçladıklarını söyledi.

Geleneksel ve klasik düğün davetiye modelleri hala popülerliğini koruduğunu ifade eden Uykutan, “Zarif ve şık tasarımlar, çiftlerin tercihleri arasında yer almaya devam ediyor. Bu modeller genellikle beyaz veya krem renkte olup, son zamanlarda davetiyelere estetik bir görüntü kazandıran kişiselleştirilmiş davetiye mühürleri, davetiyeleri süslüyor. Geleneksel davetiye modelleri, evlilik ritüellerine ve aile değerlerine önem veren çiftler tarafından tercih ediliyor. Ancak son yıllarda, daha modern ve kişiselleştirilmiş düğün davetiye trendleri de popülerlik kazandı. Renkli ve canlı tasarımlar, çiftlerin kişiliklerini ve düğün temasını yansıtmak için tercih ediliyor. Özel illüstrasyonlar, fotoğraflar, mühürler veya çiftin hikayesini anlatan detaylar, davetiyelere benzersiz bir dokunuş katıyor” şeklinde konuştu.

Sosyal medya için dijital davetiye

Dijital davetiyelerin de sosyal medyada paylaşılmak üzere ilgi gördüğünü ifade eden Davetiye Dünyası’nın sahibi Uykutan şunları söyledi: “Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte dijital davetiyeler de yaygınlaşmış durumda. Çiftler, evliliklerini duyurmak için sosyal medya üzerinden dijital davetiyeler oluşturmayı tercih ediyor. Bu tarz davetiyeler, hızlı ve çevre dostu olmaları nedeniyle çiftler arasında giderek daha fazla ilgi görüyor. Davetiye seçiminde, sürdürülebilirlik ve doğaya duyarlılık da artan bir öneme sahip. Geri dönüştürülebilir kağıtlar, organik mürekkepler ve çevre dostu malzemelerin kullanıldığı davetiyeler, çiftler arasında tercih edilen bir seçenek haline geldi.”

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