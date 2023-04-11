PlayStation Konsollarında Fiyat Durumu: PS3, PS4 ve PS5 Fiyatları

AFAD kira yardımı ne zaman yatacak? 2023 AFAD kira yardımı nasıl alınır?

KızlarSoruyor Dizilerdeki En Güzel Gelinliği Seçti! En Güzel Gelinlik Hangisi?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ekipler evlerde yaptıkları aramada, 2 adet aktif kullanılır vaziyette iklimlendirme sistemi, 1 adet hassas terazi, 156 gram kubar esrar, 8 kök skunk bitkisi, 25 gram toz esrar, 359 adet 9 milimetrelik tabanca fişeği ve evde uyuşturucu yetiştirmeye yarar çok sayıda aparat, havalandırma sistemi malzemesi ve kimyasal ilaç ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Soğuksu Mahallesi'nde, "Özel donanımlı seralarda, uyuşturucu madde yapımında kullanılan skunk bitkisi yetiştirildiği" bilgisi üzerine H.A, F.Ç. ve M.S. isimli şahısların ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.