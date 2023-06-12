Evlenmenin maliyeti ne kadar? Evlilik için ne kadar para lazım? Düğün salonları ne kadar? Yaz geldi, düğün sezonu açıldı. Türkiye’de her yıl yarım milyonun üzerinde çift evleniyor. Bunların çok büyük kısmı da düğün için Haziran-Eylül ayları arasındaki dönemi tercih ediyor. Peki evlilik maliyeti ne kadar tutuyor? Tüm bu masraflar ve daha fazlası haberimizde...

Türkiye'de her yıl 600 binden fazla çiftin evlendiği tahmin edilmekte. Bu yüksek maliyetler, aileleri büyük bir borç yükü altına sokmakta. Yeni evlenecek çiftler ve aileler, maliyetleri düşürmek için spot piyasadan veya ikinci el eşyaları tercih etmek, internetten alışveriş yapmak gibi tasarruf yöntemlerine başvurmakta.

Ev eşyaları ne kadar tutuyor?

Ev kurmak zorunda olan çiftler için mobilya da büyük bir maliyet unsuru olmaktadır. Ortalama kalitedeki salon, oturma ve yatak odası takımları ve aksesuarlarının toplam fiyatı 120 bin TL'den başlamakta. Beyaz eşyalar ve elektronik eşyalar da maliyeti etkileyen faktörler arasında. Televizyon, bilgisayar, buzdolabı, çamaşır-bulaşık makinesi, ocak, fırın, ütü ve süpürge gibi beyaz ve elektronik eşyaların toplam fiyatı en düşük etiketli ürünlerle bile 60 bin TL'yi bulabilmekte. Diğer masraflar arasında perdeler, halılar, yemek takımları, küçük ev aletleri ve gelinlik, damatlık, fotoğraf ve video çekimleri gibi kalemler yer almakta.

Düğünde takılan takılar ne kadar tutar?

Düğünlerin olmazsa olmazı olan takıda harcanacak para sınırsızdır. İnce bileziklerin fiyatları 15 bin TL'den başlar ve kız ve erkek tarafının ikişer bilezik takmasıyla bile takının maliyeti 60 bin TL'yi bulabilir.

Düğün salonu fiyatları ne kadar?

Düğün salonu kirası en büyük gider kalemlerinden biridir ve 300 kişilik bir organizasyon için en basit düğünlerde bile 50 bin TL'den başlamaktadır. Yemekli bir düğün tercih edilirse, bu rakam seçilen menüye bağlı olarak 150 bin TL'yi aşabilmektedir.

Son yıllarda internet üzerinden yapılan alışverişlerde ciddi bir artış görülmektedir. Mobilya ve elektrik-elektronik eşyalar gibi kategorilerde online satışlar önemli bir paya sahiptir. İnternetten yapılan alışverişlerde, fiyat karşılaştırma siteleri kullanarak en uygun fiyatlı ürünlere hızlı bir şekilde ulaşmak mümkündür. Ayrıca, nakit para ödeyen sitelerin kullanılması ve nakliye bedeli ödenmemesi gibi avantajlar da internetten alışverişin cazibesini artırmaktadır. Araştırmalar, internet üzerinden yapılan alışverişlerde yeni ev kuran çiftlerin %20-30 arasında tasarruf edebileceğini göstermektedir.

Evlenmenin maliyeti ne kadar? Evlilik için ne kadar para lazım?

Türkiye'de evlenmenin maliyetiyle ilgili yapılan bir araştırmaya göre, düğün, çeyiz, takı ve ev eşyaları gibi başlıca masrafların toplam maliyeti yaklaşık 400 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir. Düğün salonu kirası en büyük gider kalemlerinden biridir ve 300 kişilik bir organizasyon için en basit düğünlerde bile 50 bin TL'den başlamaktadır. Yemekli bir düğün tercih edilirse, bu rakam seçilen menüye bağlı olarak 150 bin TL'yi aşabilmektedir.