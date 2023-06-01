Türkiye’de özel yetenekli öğrencilere eğitim imkânı sunan Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nin (TEVİTÖL) Güher ve Süher Pekinel Müzik Bölümü öğrencileri, geleneksel yıl sonu konserinde konuklara müzik ziyafeti yaşattı!
Konservatuarla kıyaslanabilecek bir seviyede eğitim gören TEVİTÖL GSP Müzik Bölümü öğrencileri konserde Weber, Brahms, Handel Chopin gibi bestecilerin klasik eserlerini yorumladılar.
Yıl boyunca hazırlandıkları konserde ulaştıkları seviyeyi ve gösterdikleri gelişimi gözler önüne seren müzik bölümü öğrencileri, dinleyenlerden tam not aldı.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi